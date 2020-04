Voor de laatste keer wordt iemand naar huis gestemd in 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Vorige week won Jorik opnieuw de immuniteitsproef en nam Elroy mee naar Winnaarseiland. Pas nadat het duidelijk was dat ook Thomas op Anouk zou stemmen als hij terug naar het kamp zou moeten, vertelde Jorik over de extra stem die hij won bij de laatste proef.

Uiteindelijk won Thomas opnieuw en stuurde hij de twee Nederlanders terug. De West-Vlaming zit al vijf dagen op Winnaarseiland. Hij heeft de meeste stemmen en lijkt 'safe' te zitten. Er is ook tijd om na te denken over thuis, zijn gezin en toekomstplannen.

Bij de eliminatie gebeurde er iets waar Jorik en Elroy niet op gerekend hadden. Kevin gaf op. Hij was fysiek compleet uitgeput en hield de eer aan zichzelf na 27 dagen 'Expeditie Robinson'. Bijgevolg moest er niemand meer naar huis gestemd worden, een gelukje voor Anouk. Maar er is niemand nog veilig, nu we net voor de halve finale staan.

Ondertussen regent het. Sommigen hebben het hier lastiger mee dan anderen. Even doorbijten nog. Voor Koen is dat zonder landgenoot, want hij is de enige Belg in het kamp, met Thomas op Winnaarseiland.

Wie strandt op een boogscheut van de halve finale?

De allerlaatste immuniteitsproef dient zich aan. Wint Jorik opnieuw? Of wordt het iemand anders die zijn plaats in de halve finale zal veilig stellen? De winnaar kan zijn immuniteit trouwens verzilveren, door van Thomas te winnen op Winnaarseiland en een direct ticket naar de finale te bemachtigen. Niemand wil naar huis en we zitten met heel sterke en tactische spelers. Welke pacten worden er nog in deze fase gesloten? De spanning voor de laatste eilandraad is te snijden.

'Expeditie Robinson', donderdag 23 april om 20.35 uur bij VIER.