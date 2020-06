VIER neemt een kijkje in de meest luxueuze hotels ter wereld

'World's Most Luxurious' kijkt in aflevering 4 mee achter de schermen van n van de allereerste luxehotels ter wereld: Hotel Adlon in Berlijn.

Hotel Adlon is een geliefd adres van miljonairs, wereldsterren en zelfs blauw bloed. Zo legden onder andere Queen Elizabeth, Brad Pitt en Barack hun hoofd al eens te slapen op de luxekussens van hun suite.

Het beroemde hotel draagt veiligheid dan ook hoog in het vaandel. Er zijn kamers met bombestendig beton en ramen met kogelvrij glas. Maar de superrijke elite verwacht van een luxehotel wel wat meer dan alleen een prachtige en veilige kamers. Ze zijn pas echt tevreden als ze door het personeel op hun wenken worden bediend.

Of het hotel nu in een bruisende stad ligt of tussen de lotusvijvers, tegenwoordig moet elk tophotel een beleving bieden met alles erop en eraan. Alle medewerkers moeten elke dag het beste van zichzelf geven om hun klanten waar voor hun geld te geven.

'World's Most Luxurious', maandag 22 juni om 21.35 uur op VIER.