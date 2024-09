Verse lading bakkers betreedt de baktent: 'Mijn mama hoopt dat ik via 'Bake Off' een lief ga vinden'

Vijf nieuwe bakkers proberen deze week hun zoete kunstwerken te verkopen aan de jury. Zo'n eerste ontmoeting is altijd een tikje onwennig. En dus gaan ze elkaar eerst wat beter leren kennen met een rolgebak.

De bakkers rollen hun leven in een rolbiscuit met een rolpatroon én smaakjes die helemaal bij hen passen. En dat in de surrealistische 'Bake Off' tent alles kan, bewijst Hannah met haar vulva rolbiscuit. De technische proef luidt als volgt: maak een schichttorte met een chevronpatroon, en dat zorgt al meteen voor heel wat verwarring in de tent.

Bakker Rosalie is alvast razendenthousiast om zich volledig te smijten naar de overwinning, maar haar mama hoopt toch vooral dat ze niet énkel met de overwinning naar huis komt: 'Ik ben vrijgezel, en mijn mama hoopt dat ik via Bake Off Vlaanderen een lief ga vinden. Misschien mag ik dat niet denken, maar soms denk ik toch: ik ben nu 27, en misschien zijn alle leuke jongens al bezet.' Hopelijk kan Rosalie niet alleen Regula en Herman verleiden met haar gebak, maar ook één van haar medebakkers.

