Verandert het huis van Evi, Dominiek, Lina en Lenn straks in een snoezelhuis voor iedereen?

In de zesde aflevering van 'Extreme Makeover Vlaanderen' maken we kennis met Evi, Dominiek, Lina en Lenn uit Boortmeerbeek. De renovatie van hun huis stopte abrupt toen 12 jaar geleden Lenn geboren wordt met een nog onverklaarbare beperking.

Twaalf jaar geleden kwam Lenn ter wereld. Een levendig baasje, maar wel ook een jongen met een serieuze beperking. Een exacte diagnose kon nog niet gesteld worden, maar zeker is dat hij autisme en epilepsie heeft. Zo moesten Evi en Dominiek hem ooit op hun eerste vakantiedag reanimeren. De beperking van Lenn legt een serieuze hypotheek op het hele gezin, de renovatie van het huis schoot er bij in.

Het gevolg is een woning die een ferme upgrade nodig heeft en een gezin dat rust moet kunnen krijgen in de chaos. Verwarmingstoestellen raken niet aangesloten, het toilet is nog op zoek naar een lavabo en leidingen versperren de doorgang op de bovenverdieping. 'Ik kom liever niet meer naar huis, dan moet ik het allemaal niet meer aanzien', zo drukt Evi het treffend uit. Ook voor Lina is het niet evident: alle aandacht en zorg gaat constant naar Lenn en dus is de nood aan een eigen tienerplek waar ze zichzelf kan zijn, helemaal op zijn plaats.

Gelukkig schreef vriend Wout het gezin in voor 'Extreme Make Over Vlaanderen': 'Het gezin zet zich constant in voor anderen, ondanks hun eigen zorgen. Ze verdienen ook een eigen thuis.'

En dus vliegt James er in met de uitgebreide ploeg van vrienden en familie. Opbergcoach Annelies probeert orde in de chaos te brengen, het huis wordt ontmanteld om er weer volop in te vliegen. Tot er een stabiliteitsprobleem opduikt dat een hap van tien dagen uit de al beperkte renovatietijd van 6 weken bijt.

Interieur designer Anneke Crauwels: 'We creëren op elke plek de nodige gezelligheid en zorgen er voor dat het voor Lenn een veilige plek is om in te wonen waar hij, Lina, Evi en Dominiek eindelijk de nodige rust in kunnen vinden.'

Ontwerper Tom Callebaut: 'Bij het eerste bezoek voelde ik meteen een grote uitputting bij het gezin. Een uitputting die zich ook uitte in een overvol huis dat tot aan de nok gevuld was met dozen. De grootste uitdaging hier was om vrije ruimte te creëren. Ruimte om te kunnen ordenen, bewegen, rusten, denken, dromen en opnieuw het kleine dagelijkse leven te kunnen aanpakken.'

Vakman Dieter Meul: 'De creativiteit en het inlevingsvermogen werden hier extra op de proef gesteld. Zeker als je weet dat de finale beoordeling van Lenn zou komen. Wat weten we over Lenn? Wat houdt ​ snoezelen eigenlijk allemaal in? Welke twist geven we eraan? Clint en ik gingen ALL IN en de reactie van Lenn... die overtrof alle verwachtingen.'

Komt het allemaal wel goed met de verbouwing? Zal de spanningshoofdpijn en migraine Evi niet teveel worden? Schittert Lina straks aan de zijde van James op het grote musicalpodium? Maar bovenal, kunnen de experten en de vele helpende handen niet alleen voor Lenn een snoezelruimte uit de grond stampen, maar ook voor de rest van het gezin een oord van rust scheppen?

