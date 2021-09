Vanaf maandag 10de seizoen 'Iedereen Beroemd' met 'Op Kot', 'Mijn stad' en 'Homo universalis'

'Iedereen Beroemd' blijft feest vieren, want na een week van terugblikken op oude rubrieken zet het zijn tiende seizoen op maandag 6 september in met oude bekenden en gloednieuwe rubrieken.

Onder andere Lidewij Nuitten trekt na 'Mijn straat' rond in 'Mijn stad', 'De rode draad' is terug van weggeweest, en zes nieuwe studenten nemen hun intrek in 'Op kot'. Siska Schoeters en Bart Peeters houden 'De droomfabriek' open, Wouter Deboot volgt opnieuw Yves Lampaert in 'De weg naar Roubaix', en natuurlijk is er ook een nieuw seizoen van het populairste tv-spel: 'Homo universalis'.

Op Ketnet is er vanaf maandag 'Homo Universalis Ketnet', waarin 25 kinderen kunnen laten zien dat zij het beter kunnen dan alle volwassenen.

'Homo universalis' en Homo Universalis Ketnet

Vanaf maandag 6 september is het zo ver: de populairste dagelijkse spelrubriek van Vlaanderen is er weer. 100 kandidaten starten op Eén aan een gloednieuw seizoen van 'Homo Universalis', dat dit seizoen weer de afsluiter is van 'Iedereen Beroemd'.

En... 25 kinderen starten met evenveel enthousiasme aan 'Homo Universalis Ketnet'. Wie kan zich tot de vierde Homo universalis kronen, en wie tot de allereerste 'Homo Universalis Ketnet'?

'Homo Universalis' in 'Iedereen Beroemd'

100 kandidaten komen maandag aan de start van 'Homo Universalis' in 'Iedereen Beroemd' op Eén. Elke dag valt er één iemand af: diegene die als laatste eindigt bij de proef. Zo gaat het spel door tot er uiteindelijk slechts één iemand overblijft en zich tot winnaar mag kronen. Hij of zij wint een jaar lang gratis reizen van Sunweb, en de mooie titel van 'Homo Universalis'.

Wat valt er op aan de nieuwe groep kandidaten?

Traditiegetrouw is de groep Antwerpenaren het grootste met 31 deelnemers, gevolgd door de Oost-Vlamingen met 27 kandidaten. 19 kandidaten komen uit West-Vlaanderen, 12 uit Vlaams-Brabant en 10 uit Limburg. En ook al is hij in zijn hart een Limburger, toch woont er 1 kandidaat in Wallonië: hij is voor elke opname zo'n twee uur onderweg.

De jongste deelnemer dit seizoen is 18 jaar, en met zijn 1,95 meter meteen ook de grootste. De oudste van de groep is 77 jaar.

Er doen drie duo’s mee: Andy en Wesley zijn twee broers; Hendrik en Lucy zijn broer en zus, terwijl Joris meedoet samen met zijn moeder Lieve.

Een kandidaat die wellicht bij de kijkers zal opvallen, is Sven: hij heeft een beenprothese.

Statistisch gezien is de kans groot dat de winnaar gepensioneerd (19 kandidaten), student (12 kandidaten) of leerkracht (10 kandidaten) zal zijn. Grappig toeval: er is 1% kans dat er net zoals vorig jaar (Preben) opnieuw een cipier 'Homo Universalis' wordt.

'Homo Universalis' in 'Iedereen Beroemd': elke weekdag om 19.40 uur op Eén en via VRT NU. De rubriek is ook elke dag om 12.00 uur 's middags in première te zien via VRT NU en de Facebookpagina van Eén.

'Homo Universalis Ketnet'

Vanaf maandag 6 september brengt Ketnet met H'omo Universalis Ketnet' een eigen versie van de succesvolle rubriek op het scherm. Geen sukkelende boomers maar 25 enthousiaste kinderen tussen 10 en 12 jaar nemen het tegen elkaar op om de titel te veroveren van de allereerste 'Homo Universalis Ketnet'. Ook de stem van het programma kreeg een verjongingskuur. Niemand minder dan Joke Emmers is de stem achter 'Homo Universalis Ketnet'.

Meer dan 3000 kinderen stelden zich kandidaat om deel te nemen aan Homo Universalis Ketnet.

De 25 kinderen komen uit alle hoeken van het land: 6 kinderen uit Oost-Vlaanderen, 9 kinderen uit Antwerpen, 4 kinderen uit West-Vlaanderen, 2 kinderen uit Limburg en 4 kinderen uit Vlaams-Brabant.

'Homo Universalis Ketnet', vanaf maandag 6 september omstreeks 19.50 uur van maandag tot vrijdag op Ketnet, Ketnet.be, VRT NU en in de Ketnet-app.

Ook deze rubrieken zijn dit najaar in 'Iedereen Beroemd' te zien:

Elke dag opent 'Iedereen Beroemd' met een actuarubriek. Deze rubrieken wisselen af doorheen de week:

'GD NWS': Overstromingen, oorlogen, bosbranden, schandalen … Je zou haast vergeten dat er naast dit alles wekelijks ook goed nieuws te rapen valt. En dat zelfs op kleine schaal. De 'Iedereen Beroemd'-reporter trekt wekelijks naar een andere gemeente en informeert bij de mensen wat hun goed nieuwtje is.

'Deurvraag': Deze klassieker opent op verschillende dagen weer 'Iedereen Beroemd'. Maar dit jaar komen er ook ietwat andere deuren aan bod, zoals de deuren van vrachtwagencabines, chocolatiers, bloemisten ….

'Koekskes & Boekskes': Fien Germijns lift elke week mee van aan een tankstation, in ruil voor wat koffie, koekjes en natuurlijk de magazines van die week.

'Huh!?': In 'Huh?!' krijgen de kijkers een verrassend maar helemaal correct weetje, gerelateerd aan de actualiteit van de dag, te horen.

'Rode Draad': Nadat hij tijdens de jubileumweek al een comeback maakte, is de rode telefoon in het nieuwe seizoen terug van weggeweest. Wekelijks rinkelt de telefoon op een andere locatie die in het nieuws staat.

Daarnaast heeft 'Iedereen Beroemd' een heel aantal nieuwe rubrieken in petto voor de kijkers, net als nieuwe seizoenen van populaire rubrieken. Een greep uit het aanbod:

Maandagen

'Mijn stad': Lidewij Nuitten breidt haar zoektocht naar fijne, toevallige ontmoetingen en gesprekken uit van haar straat naar haar stad. Wekelijks hangt ze ergens in Brussel een affiche met de boodschap 'Ik wil je ontmoeten' op, samen met een plek en uur van afspraak. Het lot bepaalt wie komt opdagen…

'Bijzonder jaar': In een mensenleven verandert er veel. 'Iedereen Beroemd' volgt in deze nieuwe rubriek enkele huishoudens tijdens hun bijzonder jaar. Zo zet Aron zet zijn eerste stappen naar een professionele zangcarrière, en bouwen Liesbeth en Pieter samen met hun vier kinderen zelf hun droomhuis. Ariel laat Honduras achter zich en trekt een jaar in bij het gezin van Carla en Matthias. En Jason neemt het roer over van zijn vaders vissersboot. (ook op donderdagen)

'Klantendienst': Vragen, klachten, opmerkingen … over de VRT-programma’s bereiken de VRT Klantendienst elke dag. Iedereen beroemd behandelt samen met de betrokkene er wekelijks eentje.

Dinsdagen

'De weg naar Roubaix': Ondertussen is Yves Lampaert Belgisch Kampioen tijdrijden geworden en vooral trotse vader, maar zijn droom om Parijs-Roubaix te winnen werd – door corona – uitgesteld tot 3 oktober. Wouter Deboot blijft hem volgen op zijn weg naar de mythische velodroom van Roubaix waar hij hopelijk als overwinnaar over de meet zal rijden.

'De droomfabriek': Vorige seizoen realiseerde Siska Schoeters dromen die door omstandigheden enkele decennia waren blijven liggen. Dit seizoen trekt Siska er samen met Bart Peeters op uit om volledig nieuwe dromen waar te maken.

'Streetstyle': Opvallend geklede mensen in het straatbeeld worden gevraagd naar hun stijl en wat dat over hen zegt.

'En dat met uw belastinggeld': De Vlaming betaalt sinds kort geen 40,6 maar wel 37,95 euro voor de openbare omroep. 'Iedereen Beroemd' geeft met heel veel plezier net zoveel seconden terug aan ieder die dat wil om een boodschap de wereld in te sturen. (ook op donderdagen)

Woensdagen

'Mama’s kindjes': Moeders zoeken ook dit seizoen een nieuw lief voor hun kind en zoals steeds mogen die laatsten niets zeggen: enkel de mama’s mogen het hoge woord voeren en beslissen.

'Verdwijnend België': Prachtige leegstaande gebouwen die met sloop bedreigd worden of een nieuwe bestemming afwachten, schitteren een laatste keer in 'Iedereen Beroemd'. Het verhaal van de hoogdagen krijgen we van een getuige die er toen bij was. Komen onder andere aan bod: het Slotklooster Karmelietessen in Gent, de Bloemmolens van Geel, de White Residence in Nieuwpoort, en de Panquinkazerne in Tervuren.

'Ontspoord': Een treincoupé, een actueel onderwerp, een discussie. Acteur Peter Van den Eede krijgt twee maal per week ongewild een andere pendelaar tegenover zich. Hoewel hij niet geïnteresseerd is in een gesprek, is het sterker dan hemzelf en ontspoort het al snel tot een geanimeerde discussie. (ook op vrijdagen)

'Antwoordapparaat': Vlaanderen kan nog steeds opmerkelijk nieuws of speciale gebeurtenissen melden via het Iedereen beroemd-nummer: 02 741 42 00. Wie weet duikt het nieuws dan wel op in deze rubriek.

Donderdagen

'Groepsfoto': Sinds deze zomer gaat het de goede richting uit met de corona-maatregelen en kunnen allerhande groepen, sportclubs, hobbyverenigingen, collega’s... voorzichtig terug samenkomen. Wie zit er allemaal in een groep, wat maakt hen een hechte bende? De 'Iedereen Beroemd'-reporter/fotograaf trekt er elke week op uit om dat te ontdekken.

Vrijdagen

'Ook dat is wetenschap': Wetenschap is overal en kan ons in onze dagelijkse activiteiten helpen om simpele zaken op te lossen. Zanne van Technopolis geeft wekelijks een kleine lifehack mee mét de wetenschap die er achter schuilt.

'Op kot Gent': Een nieuwe stad, een nieuw kot en vooral zes nieuwe studenten. Wekelijks brengen Madelon, Jordy, Shams, Emmylou, Seppe en Korneel verslag uit van hun studentenleven.

'Vliegende reporter': Sommige zaken zie je nu eenmaal beter vanuit de lucht en daarom stuurt 'Iedereen Beroemd' een reporter (met drone) de lucht in om opvallende en boeiende verhalen te spotten.

'Iedereen Beroemd', elke weekdag om 19.40 uur op Eén.