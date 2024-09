Van nudistendorp tot contact met Axels overleden vader: 'Axel in Amerika' ontdekt Florida

Axel Daeseleire is aangekomen in Florida, dat gekend is om zijn vele parken en afgesloten leefgemeenschappen. In Lake Shore Village ontdekt hij een park waar mensen samenwonen die pedofiele feiten hebben gepleegd.

Ze wonen hier omdat ze openbaar geregistreerd staan voor zedenfeiten met kinderen en daarom nergens in Amerika nog een woning vinden. Axel spreekt er o.a. met zedendelinquent Bill die kinderporno verspreidde op het internet: “Mijn kinderen en kleinkinderen weten wat ik gedaan heb. Als één van mijn kleinkinderen zo’n filmpje zou zien, zou ik woest zijn.”



Verder dompelt hij zich onder in één van de grootste nudistendorpen en gaat hij zelf ook volledig uit de kleren. En een tussenstop in de psychic capital of the world Cassadaga mag niet ontbreken en dat pakt wel heel verrassend uit: Axel weet dankzij een medium contact te leggen met zijn overleden vader …

'Axel In Amerika', dinsdag 24 september om 21.15 uur op Play4