Van 'love boobies' tot 'oesters': testosteron gehalte stijgt in de 'Bake Off' tent

Na de ongewone eliminatie van vorige week, zien de bakkers hun toekomst weer door een roze bril. Het thema is dan ook 'la vie en rose' en de tent verandert in een smeltkroes van liefde, optimisme en ondeugende gebakjes.

De weergoden zijn de bakkers deze week gunstig gezind, zelfs van roze wolkjes is er geen sprake. Voor een keer geen koeken, maar wel een nieuwe vijand: chocolade. De bakkers maken een eetbare pralinedoos, gevuld met 24 geparfumeerde pralines.

Alexandra schiet uit de startblokken en verstopt haar smaakbommetjes, afgewerkt met knettersuiker, in een prachtig gedecoreerd parfumdoosje. David vereeuwigt de herinnering aan zijn bobonne in een bonbon van violet. Carlota lacht eerder groen wanneer ze worstelt met het tempereren van de chocolade. Jens wil zijn tweede kans met twee handen grijpen en gaat voor perfectie.

De technische opdracht van deze week is een concept van chocolatier Dominique Persoone (momenteel te zien in Junior Bake Off op Telenet). Deze keer is er geen grijze zone, want Dominique legt stap voor stap uit hoe onze bakkers de beste 'love boobies' kunnen produceren. Testosteron alom, oesters à volonté.

Als spektakelstuk maken de bakkers een gravity cake, opgedragen aan een geliefde. De baktent ontploft bijna wanneer de bakkers onverwacht bezoek krijgen van het thuisfront. Zij kijken toe hoe hun geliefden aan de slag gaan met dino’s, reusachtige kersen en zelfgemaakte noedels.

Na drie spannende proeven moet de jury kleur bekennen: één bakker drijft weg op een heerlijke roze wolk terwijl de ander op de zwarte lijst komt te staan. Één ding is zeker: aan het einde van de dag is er, ondanks die roze bril, zeker witte rook.

