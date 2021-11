Van haast, bloed, een roze zonnebril en een echte Ferrari tot totale chaos in 'Bake Off Vlaanderen'

In de tuin van het Rubenskasteel start vandaag de laatste batch van 5 bakkers. De junior én de senior van de groep wagen hun kans samen met 3 andere getalenteerde thuisbakkers.

Met haar 21 jaar is Stephanie de jongste telg in de tent,maar verre van de minste. Ze is een afstammeling van de familie Taart, berucht om hun uitgebreide dessertbuffetten. In Dilbeek, en ver daarbuiten. Stephanie studeert architectuur en hoopt dat haar aanleg voor planning en haar strakke hand haar zullen helpen tijdens de weg naar de gedroomde overwinning. Haar rolcake is er eentje om in te kaderen, maar met de 'katastroopwafels' heeft ze het toch wat lastiger...

Werner Seels is 48 jaar en werkt als verkoper van zonneweringen. Als Seels van de sales kan hij zichzelf verkopen als geen ander, maar lukt dat ook met zijn baksels? Hij gooit alvast alles in de strijd met zijn pistachio rolcake, die hem bloed, zweet, tranen én een vingerverbandje kost.

De 28-jarige Halima staat in de tent met hoofddoek én met een missie: zij wil de vrouwen uit haar gemeenschap aansporen om in haar voetsporen te treden: durven dromen, en er alles doen om je dromen waar te maken. Haar plaatsje in de tent heeft ze al veroverd, maar kan ze de jury overtuigen om ook te blijven? Met een roze rolcake én uitgedost met een roze zonnebril wil ze de jury alvast met positive vibes besmetten.

Bij de Limburgse Enza stroomt er Siciliaans bloed door de aderen, en dat zal iedereen geweten hebben. Als een echte Ferrari schiet ze uit de startblokken, want voor Enza geldt maar 1 regel: la vita é bella, meteen ook het thema van haar spektakelstuk.Twee jaar geleden kreeg ze bortskanker, maar sinds haar herstel is ingezet wil ze maar 1 ding meer: léven, en genieten, van elke seconde.

Een en al female power ook bij Silke, die nog maar 1 jaar bakt maar met ontzettend veel goesting en drive in de tent staat. Zij eert haar vriendin met een rainbow-two faced cake, en wordt tijdens de technische proef al meteen geconfronteerd met de uitdagingen van zo’n opdracht die je niet kan voorbereiden...

Gelukkig is Wim Opbrouck zoals steeds zijn gezellige zelve en biedt hij een luisterend oor bij de bakkers én bij zijn nieuwe vriend Gino de cakehoorn.

Wie verlaat deze week de tent en wie haalt de samensmelting?

Ook 'Junior Bake Off' steekt zijn bakovens aan!

In de schaduw van het imposante Rubenskasteel in Elewijt geven opnieuw acht jonge beloftevolle bakkers het beste van zichzelf tijdens het tweede seizoen van 'Junior Bake Off'. Kritische juryleden, een presentator vol humor, nerveuze opgewonden kandidaten en moeilijke technische proeven: alle ingrediënten zijn opnieuw aanwezig voor een

boeiende reeks. Begin maar te bingewatchen, want tijdens de herfstvakantie komen alle afleveringen online. Geen excuses meer dus op druilerige novemberdagen…

'Junior Bake off', vanaf woensdag 3 november exclusief in de Telenet TV-theek, gratis voor alle Telenet TV-klanten.

'Bake off Vlaanderen', woensdag 3 november om 20.35 uur bij Play4.