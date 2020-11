Van een 'fluittaart' tot de 'koekjes Nightmare' in de 'Bake off'-tent

De bakkers starten hun driekamp met een deelbare fruittaart. Alexandra eert haar overleden grootvader met een stukje familiegeschiedenis. Ze gebruikt zijn allerlaatste rumrozijnen als geheim ingrediŽnt.

Ook Jens eert zijn voorouders met een sappige pruimentaart ter ere van zijn oma. Ondertussen heeft Anthony het wat lastig. Zijn laptop werd net gestolen. De student werkte aan een thesis over de 'cloud' en moet met het schaamrood op de wangen bekennen dat zijn eindwerk niet op de cloud stond. Thesis kwijt, maar niet zijn goed humeur: de student serveert de jury vandaag een 'fluittaart'.

Voor de technische proef, staat de favoriete taart van Queen Elizabeth II op de menu. De Victoria Spongecake lijkt makkelijk op het eerste zicht, maar vraagt om een speciale afwerking. Luister goed naar de tips, en vergeet geen ingrediënten!

Overzicht bewaren is een mooie deugd bij 'Bake Off'

De laatste opdracht is andere koek: het spektakelstuk bestaat uit 150 koekjes, op creatieve wijze gepresenteerd. Wie houdt het hoofd koel bij zo’n getallen en de beperkte tijd? Als we Margo mogen geloven wil niemand nog koeken bakken, zien of kopen na deze helse opdracht.

Sharing is caring, maar één bakker mag volgende week niet meer in die bakvreugde delen. Wie moet straks definitief de tent verlaten?

