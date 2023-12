Van 3 naar 2: welke koppels stoten door naar de grote finale van 'Huis Gemaakt'?

Na een intensieve periode boordevol hard werk en de nodige emoties nadert het einde van 'Huis Gemaakt'. De koppels zetten een allerlaatste keer alles op alles om hun huis tot in de kleinste details af te werken voor de komst van de jury.

Tijdens de finaleweek heeft Dina nog een fijne verrassing voor de duo’s in petto: 'Jullie mogen een vriend(in) of familielid vragen om een dag te komen helpen', klinkt het. Onverwachte hulp die goed van pas komt, want aan het einde van de halve finale op donderdag 28 december bezoeken juryleden Bart, Béa en Cerina de drie panden voor een laatste, grondige inspectieronde. Wie heeft de meeste vooruitgang geboekt en welke twee duo's gaan door naar de grote finale?

De allerlaatste verbouwdagen worden ingezet met de nodige stress. Anouk wil van haar ombremuur een 2.0 versie maken en ook de tuin in Aalst moet een facelift krijgen. In Hasselt werken Bavo & Kayleigh aan hun nieuwste project: de kinderkamer. Verder duikt er ook een oude bekende op, zo komt ex-concurrent Herbert een handje toesteken. 'Team groen voor het leven', lacht hij. In Antwerpen willen Ana & Enis indruk maken met hun inkomhal. 'De gang is het eerste wat de jury zal zien. We willen de originele trap behouden en opschuren', legt Enis uit. Maar de hoge plafonds vormen een serieuze uitdaging en slorpen heel wat kostbare minuten op.

Na het aanbrengen van de laatste verflagen, het uitpakken van de laatste spullen en een grondige schoonmaak, is het tijd voor het oordeel. De jury komt langs en geeft onafhankelijk van elkaar punten op afwerking, creativiteit en eigenheid. Die punten worden omgezet in een totaalscore, die bepaalt welke twee koppels doorstoten naar de finale van 'Huis Gemaakt' op dinsdag 2 janauri. In alle drie de panden worden de juryleden van hun sokken geblazen door het eindresultaat... 'Dit wordt een zeer moeilijke keuze. Alle drie hebben ze nog serieus hard gewerkt. Elk huis heeft een eigen smoel, een eigen idee en een eigen stijl', klinkt het bij juryleden Bart, Cerina en Béa.

Wanneer de finalisten gekozen zijn aan het einde van de aflevering op donderdag 28 december, ligt het finale lot van de finalisten deels in de handen van de kijker. Zij kunnen tot middernacht stemmen op hun favoriete finalist via VTM.be of SMS. Deze stem telt mee in de uiteindelijke beslissing, naast het oordeel van potentiële kopers en een groep van makelaars. Wie 'Huis Gemaakt' wint, ontdekt Vlaanderen op dinsdag 2 januari bij VTM.

'Huis Gemaakt', halve finale op donderdag 28 december om 20.35 uur bij VTM.