Valt de expeditie voor Tom Van Dyck in het water? 'Zijn vlucht is gecanceld'

Als de expeditieleden aan de vooravond van hun vertrek in NamibiŽ staan, heeft Henk-Jan nog een vervelende mededeling. Tom Van Dyck, die iets later richting NamibiŽ reisde wegens een theatervoorstelling, zijn vlucht werd op het laatste moment afgelast, vertelt Henk-Jan'.

'Tom stond in de rij om te boarden, maar zijn vlucht is gecanceld'. Verbazing alom bij de expeditieleden, en ook Tom is van zijn melk: 'Ze hebben alle moeite gedaan om een oplossing te vinden, en die oplossing is dat ik terug naar huis kan gaan.'

Als Henk-Jan vertelt dat Tom ten vroegste morgenavond zal toekomen en de expeditieleden dus zonder hem moeten vertrekken, is de teleurstelling groot. 'Het is geen optie dat wij wachten?', vraagt Janne zich nog af. Maar Henk-Jan pikt er meteen op in dat ze een helse tocht moeten afleggen in 13 dagen. Met de hitte die op dat moment heerst in Namibië, is een beetje reserve inbouwen broodnodig volgens hem. 'Tom zou het ook niet tof hebben gevonden om ons op te houden', vult Linde nog aan.

Maar ook zonder Tom beginnen Nathalie, Willem, Frank, Linde, Janne, Flo en Omar vol goeie moed aan hun expeditie doorheen de uitgestrekte Namib-woestijn. Met 46°C op de thermometer, nemen ze plaats achter hun loodzware kar en ploegen ze zich een weg door het losse zand. En niet alleen de hitte en de moeilijke ondergrond, maar ook de felle wind speelt hen parten.

'De Expeditie: Namibië', maandag 13 januari om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.