Tranen vloeien tijdens kwartfinale van 'Bake Off Vlaanderen'

In de kwartfinale van 'Bake Off Vlaanderen' krijgen de bakkers hulp van enkele oude bekenden. De afvallers van de vorige weken maken eenmalig opnieuw hun opwachting in de baktent om hun kwartfinalisten een hart onder de riem te steken.

Guy, Saym, Houria, Hannah en Armand steken hun handen uit de mouwen en zullen proberen om als duo hun spektakelproef tot een goed einde te brengen. Rosalie is alvast heel tevreden over haar hulpkok: 'Ik zou Saym zelfs durven meepakken naar huis. Het is zalig!'. En ook Vanessa is meteen overtuigd: 'Ik heb heel blij dat Guy bij mij staat. Het is een baken van rust'. Maar het kan ook anders... Jente is een echte controlefreak en heeft moeite om iets uit handen te geven.

'Ik vind dit echt niet leuk. Ik verlies tijd, en had al enorm veel stress voor deze opdracht. Ik vind het heel lastig om dingen los te laten', aldus Jente. Hoewel Houria haar uiterste best doet om Jente zo goed mogelijk te helpen, slaagt ze er maar niet in om Jente op haar gemakt te stellen. Op een gegeven moment wordt het dan ook even te veel voor haar, waarop Jente in tranen uitbarst: 'Ik ben helemaal de kluts kwijt. Ik ben zwaar in paniek en wil gewoon even gerust gelaten worden nu.'

Kwartfinale van 'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 12 oktober om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.