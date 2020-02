'Topdokters': dokter De Raes op missie in Oost-Congo

Elke dag riskeren honderden parkwachters van het Virungapark in Oost-Congo hun leven voor het beschermen van berggorilla's tegen rebellen en stropers. De voorbije jaren kwamen 178 van hen om bij aanvallen met zware verwondingen.

Daarom trekt dr. Marijke De Raes in de tweede aflevering van 'Topdokters' met haar vzw 'Rescue The Rangers' naar daar om er les te geven in militaire survivaltechnieken en eerste hulp: 'De dreiging waaraan ze blootstaan is enorm. Als hen ergens in het midden van Virunga iets overkomt, dan duurt het heel erg lang om hen uit de jungle te halen. En de traumaopvang hier in Afrika is niet zoals we die thuis kennen. Je moet rekenen dat er bijna elke maand iemand sterft.' Tijdens haar trip brengt ze ook een bezoekje aan collega-Topdokter dr. Réginald Moreels.

Dr. De Raes is daarnaast ook spoedarts in het GZA Ziekenhuis campus Sint-Vincentius. Daar wordt ze tijdens haar nachtdienst op de spoedafdeling opgeroepen voor een zwaar ongeval met een fietser.

Dr. Réginald Moreels - 'Wij werken maar met de meest essentiële materialen. En de instrumenten ter plaatse zijn allemaal van relatief gebrekkige kwaliteit.'

Net als dr. De Raes is humanitair chirurg dr. Réginald Moreels actief in Oost-Congo. Dr. Moreels heeft jaren in oorlogsgebieden gewerkt voor Artsen Zonder Grenzen. Sinds vier jaar opereert hij patiënten in Beni waar hij een nieuw ziekenhuis wil bouwen: 'Oost-Congo is een zone die in elke ambassade bekeken wordt als een ‘no-go zone’. Maar als ik er niet ben om te opereren, is er niemand. Er zijn zelfs geen anesthesisten uit Vlaanderen of België die met mij willen meekomen omdat het zogezegd te gevaarlijk is. Ik ga altijd moederziel alleen.' In deze aflevering opereert hij een vrouw met een groot goedaardig gezwel aan de keel en dat is geen sinecure: 'Wij werken maar met de meest essentiële materialen. En de instrumenten ter plaatse zijn allemaal van relatief gebrekkige kwaliteit.'

Prof. Maurice Mommaerts is een autoriteit op vlak van mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie. Een Koerdische vrouw gaat bij hem langs voor een gezichtsreconstructie. De vrouw overleefde nipt een bomaanslag en haar gezicht werd daarbij zwaar toegetakeld. Ze onderging al verschillende operaties in het buitenland, maar die hadden nooit het beoogde resultaat. Prof. Mommaerts moet nu een nieuwe kaak implanteren om zoveel mogelijk schade te herstellen: 'Het beste dat we haar kunnen krijgen, is dat ze niet als abnormaal wordt gezien. Dat als ze op straat loopt niemand haar aanstaart.'

