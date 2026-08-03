Margriet Hermans krijgt ontroerend eerbetoon tijdens VRT Zomerhit 2026: bekijk het optreden opnieuw
Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'
'100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes

'Telefacts Zomer' over nepagent die 30 staten in zijn greep hield

maandag 3 augustus 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2024

In 2004 vindt een bizar incident plaats in een McDonald's filiaal in de Amerikaanse staat Kentucky. Een man belt de manager en beschuldigt een jonge werkneemster van diefstal.

De beller, die zich uitgeeft voor politieman, beveelt de manager een naaktfouillering uit te voeren op het jonge meisje. De manager gehoorzaamt. Pas na drie lange uren van vernedering heeft hij door dat het om een neptelefoontje gaat. De manager is zwaar in de fout gegaan en de beller is helemaal geen politieman. Maar wie is hij dan wel? En waarom heeft de filiaalverantwoordelijke elk woord geloofd?


Wanneer twee politiemannen zich in de zaak vastbijten, komen ze tot een schokkende vaststelling: deze nepbeller is niet aan zijn proefstuk toe. Al tien jaar lang zijn er in meer dan dertig staten gelijkaardige incidenten gerapporteerd. Maar politiediensten wisten niets van elkaars zaken en de dader werd nooit gevat. Het is het begin van een klopjacht op een geest…


Het drieluik 'Niet opnemen', van maandag 3 tot en met woensdag 5 augustus om 22.30 uur in 'Telefacts Zomer' bij VTM en op VTM GO.


Telefacts Zomer op tv
Maandag 3 augustus om 22u25  »
VTM
In 2004 vindt er een bizar incident plaats in een McDonalds-filiaal in de Amerikaanse staat Kentucky. Een man belt er de manager en beticht een jonge werkneemster van diefstal. De beller beveelt de manager om een naaktfouille uit te voeren.
Dinsdag 4 augustus om 22u30  »
VTM
Vervolg van de reportage over een Amerikaanse nepbeller die zich voordeed als een politieagent en die managers van fastfoodrestaurants overhaalde om werknemers van hun bedrijf naakt te fouilleren.
Woensdag 5 augustus om 22u15  »
VTM
Slot van de reportage over een Amerikaanse nepbeller die zich voordeed als een politieagent en die managers van fastfoodrestaurants overhaalde om vrouwelijke werknemers van hun bedrijf naakt te fouilleren.
Donderdag 6 augustus om 22u35  »
VTM
Er zijn mensen die dromen van een cruise. Sommigen willen pure luxe ervaren en behandeld worden als een koning. De anderen houden meer van een culturele cruise, met bijvoorbeeld een stop in Wenen voor een concert met muziek van Mozart.
Ook interessant
Margriet Hermans krijgt ontroerend eerbetoon tijdens VRT Zomerhit 2026: bekijk het optreden opnieuw
Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'
'100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes

Stranger Things Complete Serie - blu-ray - Special Edition
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
De Kolderbrigade (DVD)
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'B&B Zoekt Lief' - seizoen 2026 (VTM)

Isaura is benieuwd naar wat vrijgezel Mathias denkt over panseksualiteit. In Kaapstad raakt Jelle steeds meer in de ban van de nieuwe vrijgezel. Op de camping van Aniek zet de gastvrouw alles op alles om haar mannen beter te leren kennen.

'B&B Zoekt Lief', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 aan zee
    12:00
    Zomerbeelden
  • 09:00
    Zomerbeelden
    12:00
    Radio 1: De beer op het strand
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:25
    Vos en Haas
  • 10:00
    Geen uitzending
    12:05
    Medisch Centrum West
  • 01:05
    Geen uitzending
    11:55
    Ik Vertrek
  • 09:00
    Geen uitzending
    14:35
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:25
    All New Traffic Cops
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:50
    Matlock
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:00
    Oogappels
  • 11:20
    FBI: International
    12:10
    NCIS
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:00
    The Neighborhood
  • 10:35
    Sort Your Life Out
    11:45
    The Block Australia
  • 11:10
    Social Media Murders
    13:05
    Murdered at First Sight
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 11:14
    De perfecte vloerbekleding
    11:55
    5-voor-12
  • 11:05
    Lekker Messy - Weekmenu
    11:55
    De Garde van Gert
  • 10:45
    Murdoch Mysteries
    11:35
    Death in Paradise
  • 11:00
    Storage Wars
    11:55
    Grey's Anatomy
  • 11:15
    NOS Journaal
    13:25
    Kook mee met MAX
  • 10:55
    Adieu! volgende kaart
    11:25
    MAX Maakt Mogelijk Helpt
  • 11:20
    Lief Monster
    11:25
    Rita & Krokodil