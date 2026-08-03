'Telefacts Zomer' over nepagent die 30 staten in zijn greep hield

In 2004 vindt een bizar incident plaats in een McDonald's filiaal in de Amerikaanse staat Kentucky. Een man belt de manager en beschuldigt een jonge werkneemster van diefstal.

De beller, die zich uitgeeft voor politieman, beveelt de manager een naaktfouillering uit te voeren op het jonge meisje. De manager gehoorzaamt. Pas na drie lange uren van vernedering heeft hij door dat het om een neptelefoontje gaat. De manager is zwaar in de fout gegaan en de beller is helemaal geen politieman. Maar wie is hij dan wel? En waarom heeft de filiaalverantwoordelijke elk woord geloofd?

Wanneer twee politiemannen zich in de zaak vastbijten, komen ze tot een schokkende vaststelling: deze nepbeller is niet aan zijn proefstuk toe. Al tien jaar lang zijn er in meer dan dertig staten gelijkaardige incidenten gerapporteerd. Maar politiediensten wisten niets van elkaars zaken en de dader werd nooit gevat. Het is het begin van een klopjacht op een geest…

Het drieluik 'Niet opnemen', van maandag 3 tot en met woensdag 5 augustus om 22.30 uur in 'Telefacts Zomer' bij VTM en op VTM GO.