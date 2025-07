'Telefacts Zomer' duikt in het brein van de 'Amazon review-moordenaar'

Er zijn seriemoordenaars die duidelijke hints geven over hun gruwelijke praktijken en ondanks dat iedereen ze leest, merkt toch niemand ze op. Todd Kohlhepp uit Spartanburg, South Carolina, is zo iemand.

'Telefacts Zomer' reconstrueert in twee afleveringen het lugubere verhaal van de man die zijn moorden documenteerde in productreviews. Hij kocht messen, een zeecontainer, sloten, een schep en andere schimmige zaken. Die hadden allemaal verband met de moorden die hij plande. Op de Amerikaanse webshop Amazon schreef hij verschillende keren reviews over de materialen die hij gebruikte.

Over de sloten postte hij bijvoorbeeld dat het net Hotel California was: 'You can check out any time you like, but you can never leave.' En een recensie van een vouwschep klonk als volgt: 'Keep in car for when you have to hide the bodies and you left the full size shovel at home.' Een macabere grap over het begraven van lichamen. Lezers dachten dat het een vorm van humor was en niemand nam Kohlepps comments ernstig. De man bracht uiteindelijk zeven mensen om het leven.

De Amazon review moordenaar: deel 1 op woensdag 23 juli, deel 2 op donderdag 24 juli, telkens om 22.20 uur bij VTM. Alle 'Telefacts Zomer' uitzendingen zijn ook, zowel live als achteraf, te bekijken op VTM GO.