'Telefacts Zomer' duikt in de zaak Matthew Perry: wat leidde naar dit drama?

dinsdag 12 augustus 2025
Het vreselijke nieuws veroorzaakte wereldwijd een grote shock: Matthew Perry werd op 28 oktober 2023 dood teruggevonden in zijn jacuzzi in Los Angeles. Die namiddag had hij nog pickleball gespeeld, een soort padel.

Daarna ging hij naar huis en stuurde hij z’n assistent om boodschappen. Toen die man twee uur later terugkwam, lag Matthew levenloos in het water. 19 augustus start het proces over de dood van Perry.


De acteur bracht als Chandler Bing uit de Amerikaanse hitserie 'Friends' wereldwijd miljoenen mensen aan het lachen met zijn grappen en sarcastische opmerkingen. Maar in het echte leven vocht Matthew Perry jarenlang tegen angsten en depressies.

In zijn veelbesproken memoires 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' vertelde Perry openhartig over zijn jarenlange strijd tegen alcoholverslaving. Iedereen dacht: hij is clean. Tot hij dood in zijn jacuzzi lag. Gestorven aan een overdosis ketamine. Zevenentwintig injecties kreeg hij in amper drie dagen. Hoe kwam hij aan zoveel ketamine?

De politie startte meteen een onderzoek. Vijf mensen zijn aangeklaagd: twee dokters, zijn persoonlijke assistent, een vroegere filmregisseur met louche connecties en een vrouwelijke drugsdealer uit het Hollywoodcircuit - bekend als de 'Ketamine Queen'. De verdachten riskeren zware straffen, van 10 jaar tot levenslang. Binnen enkele maanden krijgen ze hun vonnis.


'Telefacts Zomer', woensdag 13 augustus om 22.15 uur bij VTM en op VTM GO.

Telefacts Zomer op tv
Woensdag 13 augustus 2025 om 22u25
VTM
Deze zomer start het proces rond de dood van Matthew Perry. De 'Friends'-acteur is op 28 oktober 2023 dood teruggevonden in zijn jacuzzi in Los Angeles. Hij vocht jarenlang tegen angsten en depressies en kampte ook met een alcoholverslaving.
Donderdag 14 augustus 2025 om 22u30
VTM
Het beste restaurant ter wereld was vorig jaar het Spaanse Disfrutar. Er staan drie chefs in de keuken: Eduard Xatruch, Mateu Casañas en Oriol Castro. Eigenlijk was het helemaal niet hun bedoeling om op zo'n hoog niveau te koken.
Dinsdag 19 augustus 2025 om 22u35
VTM
Mensen die altijd veel geld hadden en een bepaalde luxe gewend waren heel hun leven, willen vaak niet inbinden als ze op leeftijd komen. We trekken naar twee bejaardentehuizen in de VS en een in de UK.
Maandag 18 augustus 2025 om 22u40
VTM
Veel koppels die trouwen, willen dat die dag helemaal perfect verloopt. En daarbij kunnen ze hulp van professionals gebruiken. We volgen mensen achter de schermen die leven van deze industrie.
Woensdag 20 augustus 2025 om 22u30
VTM
Tijdens de zomermaanden worden er verschillende documentaires getoond over een breed scala aan actuele onderwerpen over de hele wereld.

Als iemand de naam 'arts zonder grenzen' verdient, is het Réginald Moreels wel. Hij werkte jarenlang in verschillende oorlogsgebieden en richtte mee de Belgische tak van Artsen zonder Grenzen op. De voormalige staatssecretaris en minister wordt dit jaar 76. Hij verdeelt zijn tijd tussen België en Oost-Congo, waar hij bouwt aan een chirurgisch centrum. Een man met gouden handen, een zorgzaam hart en een scherp verstand.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', om 20.10 uur op VRT Canvas.

