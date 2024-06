Sugar Jackson eregast bij uitreiking van de Golden Gloves

In de laatste aflevering van 'Don't Worry, Be Happy' maakt Miel een belangrijke stap in zijn herstelproces. Nadat zijn rechterbeen tot boven de knie geamputeerd werd, zet hij vandaag zijn eerste stappen met een prothese.

Jackson heeft een bijzondere avond in het vooruitzicht als eregast op de jaarlijkse boksawards: Golden Gloves, georganiseerd door de boskbond. Dit jaar gaat de carrièreprijs naar niemand minder dan Sugar zelf. De spanning is voelbaar terwijl Jackson zich voorbereidt op deze eervolle gebeurtenis.

Het is een zware uitdaging, maar Miel geeft niet op. 'Ik begin me zorgen te maken over hoe het thuis gaat zijn, maar komt zeker goed', vertelt Miel vastberaden.

Don't Worry, Be Happy op tv

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

