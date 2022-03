'Stukken van Mensen'-expert Carlo Bonte veilt werk van Piet Huysentruyt voor Oekraïne 12-12

Van kookkunst kent hij alles, maar ook de schilderkunst is hem niet vreemd. In de vijfde aflevering van 'Stukken van Mensen' komt topchef Piet Huysentruyt een eigen werk voorstellen aan de dealers.

Carlo is meteen geïnteresseerd en snoept het stuk al snel weg voor de neus van zijn collega’s. Ondertussen heeft Carlo ook een plan met het werk, en niet zomaar één: hij zal het stuk veilen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te steunen. De veiling start op dinsdag 8 maart om 21u30 en loopt tot dinsdag 15 maart 21u00. De opbrengst schenkt Carlo integraal aan de steunactie van Consortium 12-12. Bieden kan via: carlobonte.be.

Piet: 'Mijn inspiratie is altijd gelinkt aan mijn gevoelens of aan wat ik meegemaakt heb of waar ik mee zit. Alles komt uit mijn buik. De mensen gaan zeggen: Piet kan niet tegen kritiek, als het over mijn kookkunst gaat. In mijn werk op doek kan het mij echt niet schelen. Ik ga ervan uit dat ik het graag zie en that’s it.'

Verder passeren nog enkele andere prachtobjecten de revue. Atse uit Loonbeek is zwemcoach en in zijn vrije tijd ook nog eens schattenjager. De schat die hij mee heeft is een set van drie barstoelen, ontworpen door John Mortensen. Kurt uit Willebroek heeft een werk bij van de Belgische schilder Firmin Baes. Hij probeert de dealers te verleiden met een portret van een vrouw. Stefan uit Lier gaat de pikante toer op met een Playboy-flipperkast.

'Stukken van Mensen', dinsdag 8 maart om 21.30 uur op Play4.