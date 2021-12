Stijn Coninx vertelt in 'Wat een Jaar!' hoe hij in 1987 bij toeval de Urbanus-film 'Hector' regisseerde

Vrijdag 10 december gaan de kijkers in 'Wat een Jaar!' mee met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas van Geel naar het jaar 1987. Het jaar van de bouw van de Liefkenshoektunnel, de fameuze toespraak van Reagan in West-Berlijn en van Michael Jacksons wereldhit 'I'm Bad'.

Koen verschijnt op het podium als Gordon Gekko in de film ‘Wall Street’ terwijl Jonas helemaal opgaat in zijn rol als Sonny Crockett in de politiereeks ‘Miami Vice’. Nathalie stapt in de teletijdmachine en komt terug als Krystle Carrington in ‘Dynasty’. Te gast deze week zijn regisseurs Stijn Coninx en Jan Verheyen, die met een glaasje gifgroene Pisang Ambon terugblikken op het glamoureuze jaar 1987.

Stijn Coninx vertelt over hoe hij bij toeval ‘Hector’, de populaire film uit 1987 met Urbanus, heeft geregisseerd: 'Het was snel beklonken. Ik assisteerde toen Dominique Deruddere, maar die kon de film niet maken. Ik kreeg een telefoontje op vrijdag en op maandag was ik ineens gepromoveerd! Het was een fantastische belevenis en een groot avontuur met Urbain. Ik denk dat ik meer kippen heb gevangen in die periode dan in de rest van mijn leven!'

vrijdag 10 december