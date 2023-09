Stevige knoldrang tijdens kookestafette in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

Vorige week moesten de chefs een stevig varkentje wassen, maandag nemen twee teams het tegen elkaar op tijdens een kookestafette.

Ze krijgen een uur de tijd om een schitterend gerecht op tafel te toveren, maar zoals het hoort bij een estafette moeten de chefs elkaar elk kwartier aflossen en is er amper tijd voor overleg. En dat is niet alles, want een ingrediënt moet dé ster van de avond worden: knolselder. Al deze ingrediënten vormen de ideale cocktail voor complete chaos en vuurwerk in de keuken. Het team met de minste knoldrang speelt de eliminatieproef, met alle gevolgen van dien.

En wie eliminatieproef zegt, zegt ook een nieuwe afvaller. De chefs krijgen nog een laatste kans om zich te bewijzen en mogen enkel gebruik maken van een Airfryer om hun warme elementen in te bereiden. Wie moet dit keer zijn schort aan de haak hangen?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 18 september vanaf 21.00 uur op GoPlay en Play4.