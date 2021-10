Stefan Hertmans in eerste aflevering van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Stefan Hertmans is een van onze meest gekoesterde en gelauwerde schrijvers. Hij debuteerde op zijn dertigste met de roman Ruimte, maar brak door bij het grote publiek in 2013 met de autobiografisch geïnspireerde roman Oorlog en Terpentijn.

Daarin vertelt hij het verhaal van zijn grootvader Urbain. Het boek raakte een gevoelige snaar bij lezers én maakte indruk op tal van literaire jury’s.

Sindsdien volgden de romans De bekeerlinge en De opgang, waarin hij complexe historische en maatschappelijke thema’s combineert met levensechte personages. Natuurlijk is hij meer dan een romancier. In zijn schrijfkamer in de Groene Gordel werkt hij ook aan theaterteksten, verhalen, essays en prachtige poëzie.

Zijn liefde voor taal gaat veel verder dan inkt en papier. Hij geniet ook intens van wat straffe muzikanten vertellen met hun instrumenten. Van de beeldtaal die regisseurs gebruiken om hun verhaal op het witte doek te brengen. En van wat je allemaal kan aflezen uit bepaalde schilderijen, als je maar je tijd neemt.

Vraag je Stefan Hertmans om zijn favoriete beeldfragmenten mee te brengen naar de studio, dan weet je dat muziek niet zal ontbreken. De liefde voor klassieke muziek en opera kreeg hij als kind mee, maar ook jazz heeft een bijzondere plek in zijn hart.

Naast schrijver is Stefan Hertmans ook docent in hart en nieren. Hij gaf jarenlang les aan het Stedelijk Secundair Kunstinstituut Gent, aan het KASK en aan verschillende internationale universiteiten en scholen. Duizenden studenten hingen er aan zijn lippen. Binnenkort is het de beurt aan 'Alleen Elvis'-kijkers.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 9 oktober omstreeks 22.00 uur op Canvas en VRT NU. Herhaling op Canvas op zondag om 18.00 uur.