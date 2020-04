Start van de battles in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf morgen, dinsdag 7 april, is het tijd voor de volgende fase in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant': de battles. De afleveringen van de eerste fase wisten de voorbije weken bijna 600.000 kijkers te boeien, goed voor een marktaandeel van 26,6% (VVA 18-54, live+uitgesteld).

In tegenstelling tot de eerste tien afleveringen waarbij de duo's thuis kookten, werden de battles opgenomen in een impressionante battleruimte. Er werden onder meer twee volledige keukens met professionele apparatuur geïnstalleerd en rug aan rug geplaatst voor twee concurrerende duo’s. Ook in de battles krijgen de duo’s drie uur de tijd om een driegangenmenu naar keuze voor te bereiden en op die manier Sergio Herman en Marcelo Ballardin te overtuigen van hun talenten.

De twee sterrenchefs worden in deze fase bijgestaan door een culinair hoogstaande gastjury. De 'godfather van de Vlaamse Kookprogramma's' Piet Huysentruyt schuift mee aan tafel. Chef-kok Sofie Dumont, bekend van het kookprogramma 'De Keuken van Sofie', en Anne-Sophie Breysem, in 2015 uitgeroepen tot Ladychef of the Year, zorgen voor de vrouwelijke touch aan tafel. En Loïc Van Impe is niet alleen zot van koken, maar ook het jongste jurylid van de bende. De inzet van de battles is een ticket naar de volgende ronde en het openen van een eigen restaurant. Deze fase zal door de maatregelen rond het coronavirus op een later tijdstip opgenomen en uitgezonden worden.

Battle 1: Lorenzo en Ayse versus Dries en Charlotte

Aflevering 11 op dinsdag 7 april

De groepswinnaar van de 'Mijn Keuken'-fase krijgt een belangrijk voordeel in de battle fase: ze concurreren tegen het duo met het laagst aantal punten van de andere groep. De eerste battle wordt er één tussen Lorenzo en Ayse versus Dries en Charlotte, respectievelijk eerste en laatste uit beide groepen.

Nadat Ayse als belangrijkste taak het rollen van komkommersneetjes en vervolgens druivenbladeren krijgt, ontpopt ze zich tot 'The Queen of the Rollers'. Dries en Charlotte serveren skrei bij het hoofdgerecht: 'Terug vis, heel ambitieus. We hebben al eens rauwe vis gegeven door tijdsgebrek - ze gaan dus met argusogen zitten kijken naar de cuisson', beseft Dries. Beide duos moeten de voltallige jury overtuigen van hun talent om later een eigen restaurant te openen.

Battle 2: Jasmina en Deborah versus Seb en Simon

Aflevering 12 op donderdag 9 april

De moestuintweeling Deborah en Jasmina nemen het in een zenuwslopende battle op tegen culinaire kotgenoten Seb en Simon. Beiden eindigden tweede in hun groep. De zussen treden uit hun comfortzone en kiezen bij het voor- en hoofdgerecht tweemaal voor vis. Seb en Simon blijven daarentegen bij hun concept: Vlaamse klassiekers met een eigen twist. Voor het hoofdgerecht kiezen ze voor Bressekip. Beide duo’s sukkelen echter met de cuisson en lokken volgende reacties uit: 'Jammer dat zowel de vis als de kip hiervoor hebben moeten sterven” aldus Piet Huysentruyt. En Marcelo heeft hier een afgeleide op voor de vis: “If you put it back in the water, it would come to life again. It was so raw...'

Wie houdt de zenuwen onder controle en slaagt erin het tweede restaurant te winnen?

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', dinsdag 7 april en donderdag 9 april om 20.35 uur bij VTM.