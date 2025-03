Staf houdt het niet droog tijdens het hernieuwen van z'n huwelijksgeloften in 'Camping Coppens'

Pure romantiek, vanavond in 'Camping Coppens'. Staf Coppens viert zijn tinnen huwelijk met Monique. De kans om hun huwelijksgeloften te vernieuwen. En dat zorgt voor emoties bij Staf...

'Monique is de mooiste vrouw ter wereld. Als ze lacht, dan tovert ze iets in mij tevoorschijn… Ik hou van haar. Echt waar.', aldus Staf. In de tweede aflevering van 'Camping Coppens' viert de romantiek hoogtij. Van Karlstad gaat het richting Berlijn. Staf en Monique vieren hun tinnen huwelijk met een citytrip met het hele gezin naar de Duitse hoofdstad. In hun handbagage: een bruidskleed voor Monique en maatpak voor Staf. Want de twee hernieuwen er hun huwelijksgeloften.

De vonk tussen het koppel sloeg over in 2006, tijdens de opnames van het VTM-programma 'Dancing On Ice', waar Monique de professionele schaatspartner van Staf was. Intussen zijn de twee achttien jaar samen - waarvan exact tien jaar getrouwd - én hebben ze twee prachtige kinderen. Tijdens de ceremonie op een bijzondere locatie hoog boven de grond kan Staf zijn tranen niet bedwingen.



Bekijk de preview hier:

'Camping Coppens', woensdag 5 maart om 20.40 uur bij VTM en VTM GO.