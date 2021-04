Spirituele ontdekkingstocht doet emoties hoog oplaaien in 'De Bachelorette'

Nu er steeds minder mannen in de villa dingen naar het hart van Elke, wordt de concurrentiestrijd steeds heftiger. Elke en de mannen worden volledig uit hun comfortzone gehaald. En dat is niet zonder gevolgen.

Een spirituele ontdekkingstocht laat de emoties hoog opwaaien. Vincent: 'Uw eigen kind begraven is het ergste wat je kan meemaken.' De ruwe bolsters tonen eindelijk hun blanke pit. Maar ook de sportieve competitiedrang wordt later aangewakkerd in een groepsdate.

'De Bachelorette', donderdag 8 april om 20.30 uur op Play4 en Goplay.be.