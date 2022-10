Speurders halen hun beste onderhandelingstechnieken naar boven in 'Klopjacht'

Drie duo's, nog 72 uren op de klok en cruciale informatie in handen van de speurders. Het extractiepunt komt alsmaar dichterbij en er lopen nog 6 voortvluchtigen rond op vrije voeten.

De deadline voor het oppakken van de laatste voortvluchtigen komt snel dichterbij, maar voor de speurders is de strijd nog niet gestreden. ​

In de vorige aflevering viel het masterplan van Mike en Stef helemaal in duigen en werden ze opgepakt. Bij de arrestatie kregen de speurders ook cruciale informatie in handen voor het bereiken van het extractiepunt. Niet alleen de voortvluchtigen weten dat er een essentieel communicatiemiddel te rapen valt in de Gentse recyclageparken, maar ook de speurders zijn nu op de hoogte. Zo wordt een onschuldige ophaling van een communicatiemiddel al snel een heel riskant manoeuvre.

De voortvluchtigen gaan op zoek naar iemand uit hun netwerk om hen te helpen. Via de vele camera’s en de strategisch opgestelde ploegen is geen enkele bezoeker nog veilig. Alle ploegen worden dan ook meteen opgetrommeld en de speurders vallen meteen bij iemand binnen en beginnen aan een heftige ondervraging. Lukt het de speurders om informatie uit de verdachte te sleuren of is dit toch een dood spoor?

'Klopjacht', zondag 9 oktober om 19.55 uur op Play4 en Goplay.