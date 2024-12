Sofie Van De Velde toont expositie ter ere van overleden broer in 'Stukken van Dealers'

In de nieuwe aflevering van 'Stukken Van Dealers' geven de bekende dealers een inkijk in hun persoonlijke leven. Galeriste Sofie Van De Velde heeft met haar beste vriend Nico afgesproken aan het KMSKA om hem iets heel bijzonders te laten zien.

Twee jaar geleden overleed haar broer Wouter heel onverwachts aan longembolie. Om hem te eren schonken zijn ouders een collectie kunstwerken aan het KMSKA. Zo blijft de herinnering aan Wouter, zelf ook een fervent kunstliefhebber, levend.

'Het is een kleine, maar heel intieme tentoonstelling', zegt Sofie. 'Het is echt een ode aan mijn broer. Hij zou dat heel schoon gevonden hebben. Ik hoop dat hij besefte hoe graag we hem allemaal hebben gezien.'

Frank Van Laer trekt dan weer naar zijn buitenverblijf in Frankrijk en ontvangt er goede vrienden Petra De Sutter en haar echtgenote Claire. Samen schuimen ze Franse brocantemarktjes af op zoek naar verborgen parels. Het team van Carlo Bonte is druk in de weer, want er staat een meerdaagse internationale veiling op het programma. De veilingen verlopen volledig online via verschillende veilingwebsites uit Europa, Amerika en China. En Bie schakelt haar neefje en nichtje in voor een fotoshoot om haar bijzondere objecten te promoten op haar website.

'Stukken Van Dealers', dinsdag 10 december om 22.25 uur op Play4 en GoPlay.