Snelcursus voor een vrijgezellenweekend in 'Opvoeden Doe Je Zo'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Donderdag 10 september gaat Pedro Elias opnieuw op zoek naar de best mogelijke opvoeding in de tweede aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo'. En wie opvoeden zegt, zegt kinderen en wie kinderen zegt, zegt Stig en Liv.

Dit keer mogen zij voor één keer nieuwe, bekende ouders kiezen. Lotte Vanwezemael, James Cooke, Lieven Scheire en Kelly Pfaff zijn de gelukkigen en mogen zich ontfermen over hun kersverse zoon of dochter.

Lotte, James, Kelly en Lieven leren hun kinderen in sneltempo wat een vrijgezellenweekend allemaal inhoudt en hoe ze moeten protesteren. Ze krijgen ook het dilemma van de week voorgeschoteld: mag je de liefde bedrijven met een slapende peuter in de kamer? 'Eigenlijk mag het niet', weet Lotte. 'Want als het kind wakker wordt, is het openbare zedenschennis.' Maar denken haar collega-ouders en het publiek daar ook zo over? Ze leren hun kind alles over de kansen en valkuilen op het pad naar volwassenheid, zoals ronduit belachelijke hypes en levensgevaarlijke rages. En in deze aflevering moeten de bekende ouders inschatten hoe hun kinderen denken over migratie.

Stig (7) uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver

De 7-jarige Stig uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver weet alles van Formule 1 en wil graag bouwvakker worden. Hij kan alvast heel goed fluiten. Wat kan er beter aan zijn huidige ouders? 'Mama zit heel lang in bad en papa kan soms echt stinkscheten laten, ook als hij het niet doorheeft (lacht).'

Liv (8) uit Mortsel

De 8-jarige Liv uit Mortsel is verslaafd aan alles wat met musical te maken heeft, draagt nooit broeken en doucht niet graag, al heeft ze zich speciaal voor de uitzending toch maar even gewassen. Wat kan er beter aan haar huidige mama? 'Mama vergeet altijd alles. Ik denk dat ze haar oplader voor haar hoofd soms vergeet.'

'Opvoeden Doe Je Zo', donderdag 10 september om 20.35 uur op VIER.