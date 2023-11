Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Luikse salade

Een oerklassieker uit de Belgische keuken! Daar gaat Jeroen maar al te graag mee aan de slag. Deze keer in de vorm van een salade met gebakken spekjes, lekkere gekookte aardappelen en lauwe boontjes. Deze moet je gewoon eens geprobeerd hebben!

Dinsdag: Tajine met linzen, kruidige gehaktballetjes en yoghurtdresssing

Je waant je meteen op vakantie dankzij deze kruidige tajine met linzen, gestoofde groenten en gebakken merguezballetjes. Het feest is compleet met het frisse kruidenslaatje en de pittige yoghurtdressing erbij. Woensdag: Thaise forel met gebakken rijst

Goudbruin gebakken forel met een zalige Thaise dressing en een portie gebakken rijst tjokvol groenten en ei. Dit is oosters geïnspireerde dagelijkse kost op zijn best, waarvoor groot en klein met plezier aan tafel schuiven. Donderdag: Spinazieburger met tomatensalsa

En toen was het plots weer zomer. Zo lijkt het toch als je deze sappige spinazieburger met frisse tomatensalsa thuis probeert! En dat moet je vooral doen, het sal-sa je niet teleurstellen. Vrijdag: Gevulde soezen met pudding 'rum Raisin'

Dit dessert vergt wat moeite, maar het resultaat is verbluffend! Overheerlijke soezen gevuld met een zalige pudding met rum en rozijnen, afgewerkt met een lichte karamelsaus op basis van Caramella Mokatine-snoepjes. Letterlijk en figuurlijk een hele mond vol. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!