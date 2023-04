Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta carbonara met chorizo en tomatenblokjes

De perfecte pasta carbonara? Zelfs op de Dag van de Arbeid draait Jeroen zijn hand er niet voor om. Zij het wel met een originele twist. Spekjes maken plaats voor verse chorizo en er komen ook groene asperges en verse blokjes tomaat bij. Kortom, een nooit eerder geziene versie van de bekende Italiaanse pastaklassieker.

Dinsdag: Schelvis Florentine met mosterdaus en puree

Dit is nog eens dagelijkse kost 'pur sang'! Deze fenomenale ovenschotel met puree, gestoofde spinazie en een lekker stuk noordzeevis wordt gegratineerd met mosterdsaus en kaas. En daarna is het tijd voor de zetel. Woensdag: Rijstpap met citrussalade en granité van citrus

Je waant je onmiddellijk op vakantie met deze exotische rijstpap. Jeroen bereidt dit eenvoudige dessert met kokos en limoen. De frisse salade met citrusfruit en granité van citrus maken het feestje compleet. Donderdag: Tataki van zwaardvis, kroketje van sushirijst, nori-mayo en komkommersla

Een lekker fris en fancy, oosters voorgerechtje in de vorm van kort gegrilde zwaardvis, een kraakverse salade met komkommersliertjes, krokante kroketjes van sticky rice en mayonaise op basis van nori. Niet meteen dagelijkse kost, maar wel absoluut het proberen waard. Vrijdag: Geroosterde venkel met fetacrème en falafelballetjes

Een zalige 'sharing dish' met als basis een luchtige crème van fetakaas. In combinatie met geroosterde venkel en falafel heb je in geen tijd het ideale gerecht op tafel staan om samen met wat vrienden het weekend in te luiden. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.