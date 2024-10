Sieg en hoogzwangere Maureen schakelen 'Bake Off'-kandidaten in voor bakken van gender reveal taart

Het thema van de vijfde aflevering van 'Bake Off Vlaanderen' is liefde, en daarom heeft Wim twee stapelverliefde gasten uitgenodigd die op het punt staan een nieuw leven op de wereld te brengen: Sieg en Maureen.

Zij schakelen de bakkers in voor het maken van een gender reveal taart. Jente gaat voor een teddybeer die ondersteboven staat. 'Net zoals kinderen je wereld op zijn kop zetten', zegt ze. Op de vraag of ze zelf al kinderen heeft, antwoordt ze: 'Nee, en dat ben ik ook niet direct van plan. We zijn nog te veel bezig met onze carrières en hobby's die we niet willen opgeven.' Maar daarover heeft Sieg dan weer een duidelijk en doodeerlijk antwoord klaarzitten: 'Je bent nooit klaar voor kinderen.'

In de signatuurproef maken de bakkers een taart met een verborgen openingszin. Om de romantische sfeer kracht bij te zetten, verwerken ze een afrodisiacum in hun gebak. Vanessa toont de goesting voor haar man Erwin terwijl eeuwige vrijgezel Rosalie lust probeert op te wekken met haar taartje. Hopelijk weten de bakkers de juryleden te verleiden met smaak én uitzicht. Als technische proef staan er appeltartelettes op het menu. Simpel - maar de red flags van deze opdracht maken zich al snel bekend want de proef bestaat niet uit één, maar uit twee delen. Zelfs na acht seizoenen weet Wim zijn beminde bakkers nog te verrassen.

'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 5 oktober om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.