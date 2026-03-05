Sam Gooris schittert als een echte Schot in origineel filmkostuum van Mel Gibson
donderdag 5 maart 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026
In de Schotse Highlands waant Sam Gooris zich de legendarische Sir William Wallace uit de film Braveheart. Een droom komt uit wanneer hij het originele kostuum van acteur Mel Gibson mag aantrekken.
'Expeditie Gooris - Citytripping', donderdag 5 maart om 21.45 uur bij VTM 2. Stream alle afleveringen via VTM GO+.
Expeditie Gooris op tv
Donderdag 5 maart 2026 om 21u45 »
De familie verkent de adembenemende Schotse Highlands. Sam voelt zich even een echte William Wallace in traditioneel kostuum. Ze wagen zich aan bijlwerpen en rijden rond met golfkarren, terwijl hen bij Loch Ness een titel te wachten staat.
Zaterdag 7 maart 2026 om 18u40 »
Persbericht VTM 2
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Kijktip van de dag
Donald Trump wil Groenland kopen. De Denen en de NAVO houden het been stijf. Maar wat vinden de Groenlanders daar eigenlijk zelf van? Karine Claassen trekt naar het grootste eiland ter wereld, op zoek naar een antwoord op die vraag.
'Groenland is van Ons', om 20.45 uur op VRT 1.