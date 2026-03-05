Sam Gooris schittert als een echte Schot in origineel filmkostuum van Mel Gibson

Britt Van Marsenille en Dieter Vanoutrive zijn terug met 'Kunnen We Overeenkomen?'
donderdag 5 maart 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

In de Schotse Highlands waant Sam Gooris zich de legendarische Sir William Wallace uit de film Braveheart. Een droom komt uit wanneer hij het originele kostuum van acteur Mel Gibson mag aantrekken.



'Expeditie Gooris - Citytripping', donderdag 5 maart om 21.45 uur bij VTM 2. Stream alle afleveringen via VTM GO+.


Expeditie Gooris op tv
Donderdag 5 maart 2026 om 21u45  »
VTM 2
De familie verkent de adembenemende Schotse Highlands. Sam voelt zich even een echte William Wallace in traditioneel kostuum. Ze wagen zich aan bijlwerpen en rijden rond met golfkarren, terwijl hen bij Loch Ness een titel te wachten staat.
Zaterdag 7 maart 2026 om 18u40  »
VTM 2
De familie verkent de adembenemende Schotse Highlands. Sam voelt zich even een echte William Wallace in traditioneel kostuum. Ze wagen zich aan bijlwerpen en rijden rond met golfkarren, terwijl hen bij Loch Ness een titel te wachten staat.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    11:00
    Winterbeelden
  • 09:00
    Winterbeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 10:45
    Edmond & Lucy
    10:55
    Vos en Haas
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Familie
  • 10:45
    Geen uitzending
    13:45
    Helicopter ER
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:25
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:00
    All New Traffic Cops
  • 10:10
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:55
    Family Matters
  • 10:35
    Family Law
    11:25
    FBI
  • 10:05
    Pawn Stars
    11:00
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:10
    A Place in the Sun
    11:05
    Retour Masters
  • 10:25
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:47
    Roger
    10:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 10:15
    De Eregast
    11:05
    Peppe's Toscane
  • 10:50
    Death in Paradise
    11:55
    The Chelsea Detective
  • 10:35
    Storage Wars
    11:05
    First Dates Australia
  • 10:45
    NOS Journaal
    11:15
    Tijd voor Max
  • 10:45
    Noord-Zuid-Oost-West
    11:20
    BinnensteBuiten
  • 10:45
    Sesamstraat: 10 voor...
    10:55
    Timmy tijd