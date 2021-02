Ruud en Jan krijgen de sleutel van hun hotel in 'Bye Bye Belgium'

De drie koppels hebben België verlaten en komen toe op de plek in het buitenland waar ze hun droom willen realiseren. Hoe het hen vergaat, zie je woensdag in een nieuwe aflevering van 'Bye Bye Belgium' op Play4.

Lotte en Rachid starten in Marrakech met de sloopwerken van een oud pand dat ze willen verbouwen tot reiscafé met dakterras, maar met tegelijkertijd een baby op komst blijkt dit niet zo eenvoudig.

André en Marianne kregen eindelijk de sleutel van hun Spaanse villa met zwembad, bij aankomst blijkt dat de vorige eigenaar hun droomhuis niet zo netjes achterliet.

En Jan en Ruud kunnen plots sneller dan gedacht de akte van hun hotel in Frankrijk gaan ondertekenen. Halsoverkop verlaten ze Antwerpen en krijgen ze de sleutel van hun hotel met 15 kamers waar ze ook zelf in gaan wonen. Ze willen het hotel binnen drie weken openen maar er is plots meer werk dan gedacht.

'Bye Bye Belgium', woensdag 10 februari om 21.25 uur op Play4 en Goplay.be.