Romy Biscop nieuw in 'The Sky is the Limit'

Vorige week leerden we al Frederik, Seka & Christian, Guy & Sona kennen. Dinsdag is het de beurt aan Romy. Romy heeft haar zaakjes mooi voor mekaar, maar ze heeft ervoor moeten knokken.

Samen met haar mama werkte Romy eerst 6 jaar lang als arbeidster bij Nike, maar ze wilde meer en werd haar eigen baas. Ze stak al haar spaarcenten in een kleine boetiek en het werd een voltreffer.

'Ik heb altijd gezegd, op mijn dertigste wil ik een eigen boetiekske. Maar ik kon zo lang niet wachten.'

Twee jaar geleden herstelde Frederik van een uitgezaaide kanker, vandaag heeft hij zijn jaarlijkse controle in het ziekenhuis. 'Vandaag heb ik mijn controle, dat is de eeuwige wachtzaalvraag...', aldus Frederik.

Wanneer Guy en Sona in België zijn, proberen ze altijd langs hun vaste adresjes te gaan, namelijk de winkel van Stijn Helsen en de mama van Guy.

Zijn 94 jarige mama Lea is heel fier op haar zoon en reist ondanks haar leeftijd nog vaak naar Dubai om bij hem te kunnen zijn. 'Ik ben heel fier op Guy, hij is een harde werker', aldus mama Lea.

Christian en Seka genieten van LA en gaan nog even langs in de studio waar hun zoon Angelo werkt als sound engineer.

'David Guetta is hier geweest, Diplo, Martin Garrix,... Heel veel hits die vandaag op de radio worden gespeeld komen van hier.'

