Rik Verheye over zijn modellencarrière in 'Opvoeden Doe Je Zo'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de laatste aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo' proberen Margriet Hermans, Flor Decleir, Elodie Ouedraogo en Rik Verheye zoveel mogelijk kindergeld te verzamelen voor de 8-jarige Stan en de 9-jarige Lilou.

Wanneer de twee hun nieuwe ouders leren kennen, komen ze enkele geheimen te weten. Zo blijkt Rik Verheye nog model te zijn geweest voor een reclamecampagne van ‘Smarties': 'Ik ben er ooit ingeluisd. Mijn peter deed reclamefotografie en op een bepaald moment was hij op zoek naar een kind met een hele dikke kop en met een grote spleet tussen zijn grote tanden. En dat was ik. Ik ben dan 1 jaar lang de mascotte geweest van Smarties. Ik heb er wel 10.000 frank aan verdiend (lacht).'

Er komt een moment waarop drugs het pad zullen kruisen van Stan en Lilou. Om hen daarop voor te bereiden, krijgen ze een snelcursus in het herkennen van de verschillende soorten. En een typisch doorsnee Vlaams gezin gaat al eens graag op reis in la douce France en daar horen natuurlijk ook de typische Franse termen bij zoals bijvoorbeeld een péage. Het is aan de ouders om hun kinderen nu al een aardig woordje Frans bij te leren. Verder schotelt Pedro hen het dilemma van de week voor: mag je kind een kind terugslaan?

Stan uit Gavere (8)

Stan is 8 jaar en woont in Gavere. Hij is allergisch aan appels en komkommers en weet heel veel over wolven. Wat er beter kan aan zijn huidige ouders: 'Mama moet leren niet bang te zijn van clowns en slangen en papa snurkt teveel in mijn oren.'

Lilou uit Brugge (9)

Lilou is 9 jaar en woont in Brugge. Ze heeft een heel dierenrijk aan knuffels en kan niet tegen een stinkende adem of smakken. Wat er beter kan aan haar mama: 'Mama verandert soms in een stresskip en dan begint ze te kakelen.'

Rik Verheye was vroeger model: 'Ik ben erin geluisd door mijn peter.'

'Opvoeden Doe Je Zo', donderdag 22 oktober om 20.35 uur op VIER.