Restaurants uit 'Ja, Chef!' draaien op volle toeren enkele weken na heropening

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Financieel blijft 2020 ook voor de toprestaurants in ons land een zware dobber. 'We hebben met moeite vijftig euro om schoenen te kopen', vertelt Filip De Pauw.

De vijf restaurants zijn opnieuw open en draaien op volle toeren. De eerste recensenten en foodbloggers zijn alweer van de partij. Fouten moeten vermeden worden. 'Perfectie is de maatstaf', zegt chef Pajtim Bajrami.

De koks vinden opnieuw geluk in lekkere producten en koken. Martijn Defauw van restaurant 'Rebelle' doet mee aan de kookwedstrijd 'Soilmates' waarbij ze vegetarische gerechten moeten maken met producten uit de tuin van 'Le Monde des Milles Couleurs’' Filip De Pauw kweekt allerlei zaken in zijn eigen tuin. 'Zo leer je over de smaken', vertelt hij ons.

Covid-19 zorgt opnieuw voor annulaties

Na enkele weken waarin meer mogelijk was voor de restaurants, gooit Covid-19 opnieuw roet in het eten. Filip De Pauw ziet bij zijn restaurant 'Jerom' in Antwerpen de annulaties toenemen. Lode De Roover staat dan weer voor een moeilijke beslissing. Trainen hij en zijn team nog verder voor de prestigieuze wedstrijd 'Bocuse D'Or Europe'? Het is belangrijk dat er duidelijkheid is. Alle chefs moeten ook in het oog houden welke gasten uit Antwerpen komen. Zij moeten op tijd thuis kunnen raken voor de avondklok!

Ook financieel blijft 2020 een zware dobber. 'We hebben met moeite vijftig euro om schoenen te kopen', vertelt Filip De Pauw. 'Natuurlijk hebben we ambitie om ook door te groeien in de gidsen, maar ik vind het belangrijker om nu te gaan voor een vol restaurant', verklaart Thijs Vervloet.

'Ja, Chef!', dinsdag 1 december om 20.35 uur op VIER.