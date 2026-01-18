Reizen Asterix? Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
Dit seizoen spelen de kandidaten van 'Bestemming X' het spel dichter bij huis dan ooit: ze zijn in België en ze blijven in België.
Host Aster Nzeyimana verklapte deze plottwist vorige week al aan de kijker, terwijl hij de kandidaten nog in het ongewisse hield. Maar nu bekent hij ook kleur aan de groep en valt eindelijk de Belgische frank. Dat het spel vol misleiding zich op eigen bodem afspeelt, betekent echter niet dat het makkelijker wordt. Dat beseffen ook de kandidaten.
Maar hoe kan de gigantische geblindeerde bus van 'Bestemming X' tijdens de opnames wekenlang door België reizen zonder op te vallen? Het antwoord is simpel: in 'Bestemming X' heeft zelfs de bus twee gezichten.
'Bestemming X', zondag 18 januari om 20.00 uur op VTM.
In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.