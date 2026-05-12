AI als ideale partner? Singles trouwen met chatbot in 'Ze Zeggen Dat'

dinsdag 12 mei 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Geen ongemakkelijke stiltes en altijd een luisterend oor. In een wereld waar artificiële intelligentie razendsnel evolueert, testen Andy Peelman en Dina Tersago of een AI-chatbot een lief van vlees en bloed kan vervangen.

In hun eigen versie van 'Blind Getrouwd' stappen Dina, Andy en zes singles in het huwelijksbootje met een partner die volledig uit technologische codes bestaat.


Voor het experiment screenden relatietherapeuten Nina Callens en Lennart Cok, bekend van 'Blind Getrouwd', de deelnemers uitgebreid om hun ideale match te bepalen. Met die data ontwikkelde AI-expert Thomas Winters via ChatGPT voor elke deelnemer een digitale levensgezel op maat. Vier weken lang stellen de kandidaten hun hart open voor hun artificiële echtgenoot. Kan een algoritme echte emoties vervangen? Of blijkt menselijke connectie uiteindelijk toch sterker dan technologie? Volgende week ontdekt de kijker of de koppels gehuwd blijven of letterlijk en figuurlijk de stekker uit hun relatie trekken.


Terwijl de singles hun digitale romance verkennen, duikt Andy Peelman in een berg schroot om te achterhalen of er in Vlaanderen echt 95 miljoen lege batterijen rondslingeren. Om die opvallende claim van Bebat en Ovam te testen, daagt hij voormalig wereldkampioen veldrijder Niels Albert uit voor een cyclocrosswedstrijd. De uitdaging? Hun fietsen bouwen met onderdelen die ze recupereren uit ingezamelde batterijen.

Daarnaast testen Dina en Andy hoe goed Vlamingen onze zuiderburen écht kennen. Er wordt vaak gezegd dat er niks zo ver van ons bed is als Wallonië. Is dat voor de Vlaming echt een groter mysterie dan de hoofdsteden van Afrika of de fysica? Tot slot proberen Andy en Dina hun panel te misleiden met vervalste facturen van nutsbedrijven zoals de Watergroep en Farys. Wie scant zonder nadenken een malafide QR-code en schrijft argeloos geld over?

'Ze Zeggen Dat', dinsdag 12 mei om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.


'Ze Zeggen Dat' (VTM)

Andy en Dina krijgen van hun partners de toestemming om vreemd te gaan met een kunstmatig intelligent lief. Verder zeggen ze dat er in Vlaanderen tot wel 95 miljoen lege batterijen stof liggen te vergaren. Dina, Andy en Niels Albert gaan op onderzoek uit.

'Ze Zeggen Dat', om 20.35 uur op VTM.

