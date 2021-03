Pure nostalgie met een jonge Koen Wauters op VTMGOLD

De 29-jarige Koen Wauters als centrale gast in 'Het Mooiste Moment'. Voor veel Clouseau-fans een niet te missen afspraak. En dat is niet het enige programma met Koen dat je dit weekend opnieuw kan ontdekken op VTMGOLD.

'Het Mooiste Moment' is opnieuw genieten van vakman Luc Appermont die nietsvermoedende Bekende Vlamingen uitnodigt in zijn studio om hun carrière te huldigen. Vrienden en familie van de BV getuigen openhartig. VTMGOLD herhaalt nu het allereerste seizoen uit 1996 met oa. Koen Wauters, Greet Rouffaer, Bert Anciaux en Will Tura als centrale gasten. Een aanrader voor wie nog eens wil genieten van échte jaren '90-televisie.

Maar VTMGOLD heeft nog meer Koen Wauters in petto. Zo is er dit weekend ook de 'Super 50' uit 1990, gepresenteerd door de Francesca Vanthielen en Koen Wauters. Een overzicht van de 50 populairste hits van dat moment.

En ook 'Binnen Zonder Bellen' kan je terug ontdekken. Koen Wauters viel in 1997 letterlijk binnen bij de Vlaamse kijker. Iedere week zat een kijker vanuit zijn bed of zetel plots in de liveshow van Koen, werd een BV beetgenomen of kreeg iemand uit het publiek de treiterdouche over zich heen. Een pure amusementsshow met Koen Wauters op zijn best.

Funfact: Ook 'Pak De Poen' was een vaste rubriek, een knipoog naar de hilarisch foutgelopen 'Pak De Poen-show' van de toenmalige BRT. Maar Koen kreeg een koekje van eigen deeg en beleefde hij een eigen 'Pak De Poen'-moment. Tijdens zijn eerste show liep het telefoonspelletje helemaal fout. Hij maakte 3x op rij de fout om het telefoonnummer van een mogelijke winnaar duidelijk in beeld te tonen. Hierdoor was de lijn keer op keer bezet en moest hij het telefoonspelletje afblazen.

'Het Mooiste Moment', de 'Super 50' en 'Binnen Zonder Bellen' dit weekend op VTMGOLD maar ook het volledige seizoen op VTMGO. Ontdek in de tv-gids alle programma's van VTMGOLD!