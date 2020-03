Pronkstukken van Luc Tuymans en Paul Van Hoeydonck in 'Stukken van Mensen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de zesde aflevering van 'Stukken van Mensen' strijden de experten om vier nieuwe topobjecten. Dit keer hebben ze de keuze uit een kunstwerk van Luc Tuymans, een beeldhouwwerk van Paul Van Hoeydonck, mahoniehouten schommelstoelen n een 17e-eeuwse houten figuur.

Patrick uit Sint-Martens-Latem waagt als eerste zijn kans en hoopt een portret van François Mitterrand – gemaakt door Luc Tuymans - dat hij jaren geleden aankocht nu met een mooie winst te verkopen. De Antwerpse kunstenaar wordt beschouwd als meest invloedrijke hedendaagse kunstenaars en zijn werk is dus zeer gegeerd.

Stijn uit Hasselt zet zich schrap voor de experten met zijn mahoniehouten schommelstoelen van de Deense meubelontwerper Ole Wanscher.

Ook buren Gert en Pieter uit Berlare komen langs bij Evy en haar experten. Zij hopen een mooie prijs te onderhandelen voor hun 17e-eeuwse houten figuur.

En last but not least pronkt Véronique uit Wilrijk met een groot werk van Paul Van Hoeydonck, dat ze kreeg van haar vader. Van Hoeydonck is gefascineerd door de ruimtevaart en alles wat ermee te maken heeft. Hij is de enige kunstenaar waarvan er een beeldje op de maan staat. 'Dit werk is een voorbeeld van zijn space art, waar de mens en de ruimte samen worden gebracht. En dat doet hij met een referentie naar de Griekse mythologie: de val van Icarus', vertelt Véronique.

