Primeur in 'Blind Gekocht': een budget van 1 miljoen euro!

Na jaren zelf een huis te zoeken, beslissen om al je spaarcenten over te laten aan drie experten: Bart, Béa en Kelly – dat is de gekende formule van 'Blind Gekocht'! In het vierde seizoen verwelkomt Play4 naast zeven duo's, ook een nieuwe presentator: Jani Kazaltzis!

Samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitecten Kelly Claessens en Bart Appeltans gaat Jani op zoek naar dat ene droomhuis dat de duo's zelf maar niet te pakken krijgen. De kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat de experten het voor hen hebben gekocht.

Caroline (42) & Filip (40): op zoek naar een droomhuis voor 1 miljoen euro!

Caroline: 'Voor mij was het even met de voeten op de grond dat het geen nieuwbouwwoning zal zijn.'

Jani gaat op bezoek bij Filip en Caroline, zij wonen samen samen met dochters Julie (8), Marie (7) en zoon Thomas (19) in Grobbendonk. Filip en Caroline zijn ondernemers in hart en nieren: op een terrein in Heusden-Zolder baten ze sinds vier jaar de grootste binnenspeeltuin van de Benelux – Tarzan en Jane – uit die ze volledig van nul uit de grond stampten. Enkele jaren geleden bouwden ze hun droomwoning in Grobbendonk: een moderne pastoriewoning met alles erop en eraan. Als rasechte ondernemers besteden Caroline en Filip lange dagen in hun zaak, tijd voor vakantie is er niet echt. Om de drukke dagen te compenseren houden ze van ontspanning in huis: hun huidige woning is uitgerust met zwembad, fitnessruimte, cinemazaal en biljartplaats. Een ideale woning, alleen bevindt de woning zich te ver van hun zaak waardoor er weinig tijd overblijft om samen te genieten met hun kinderen.

Béa: 'Ik vraag me af of 1 miljoen euro wel genoeg is om aan hun wensen te voldoen, ik vrees er een beetje voor.'

Caroline en Filip gaan op zoek naar een nieuwe woning op maximaal 15 minuten van hun zaak zodat ze meer tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen. Het ambitieuze ondernemerskoppel weet wat ze willen: een ruime open bebouwing met vier slaapkamers, een studio voor hun zoon, een zwembad voor de kinderen en een ruime tuin. Béa krijgt voor het realiseren van hun droomhuis het hoogste bedrag ooit in de geschiedenis van 'Blind Gekocht': 1.000.000 euro!

Aisha (31) & Robin (39): de hopeloze zoektocht in het Gentse voor 350.000 euro

Jani maakt ook kennis met het goedlachse koppel Aisha en Robin, zij wonen samen met hun zoontjes Otis (3,5) en Morris (15 maanden) aan de rand van Gent. Ze huren al jaren een appartement in het centrum van Gent maar dat is sinds de komst van hun zonen te klein en te luidruchtig. 'Achteraan is er een opnamestudio waar muziekgroepen zoals o.a. Arsenal en Arno muziek opnemen.' Daarnaast droomt Robin ook van een vrijstaande garage bij de woning, want hij is de trotse eigenaar van een oldtimer BMW die hij oplapte. Aisha en Robin weten wat ze willen: een half open bebouwing, zuidgerichte tuin, oprit met plaats voor 2 auto's, 3 slaapkamers, ruime leefruimte met open keuken. En liefst op fietsafstand van Gent.

Maar na drie jaar lang ongeveer elk weekend huizen te bezoeken, zitten ze met hun handen in het haar. Ook hier zal Béa alles uit de kast moeten halen: '350.000 euro rond de stand Gent, instapklaar? Wish me luck hé! Wat koop je voor 350.000 euro? Een te renoveren pand.'

'Blind Gekocht', donderdag 31 maart om 20.40 uur op Play4.