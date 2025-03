Pijnlijke primeur in 'MasterChef' tijdens gevreesde estafetteproef

Foto: Play4 - © Play Media 2025

In aflevering 4 van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' is het tijd voor de beruchte estafetteproef: Daphne, Koen, Bert Huysentruyt en Dorianne vs. Tinne, Bert De Kock, Bert De Backer en Sarah.

Het hoofdingrediënt waar de chefs mee aan de slag gaan is een Bressekip en de jury verwacht niets minder dan een smakelijke kippenparel. Maar dat is buiten de kandidaten gerekend, want al tijdens het overleg gaat het mis. De chaos is compleet en de teleurstelling bij Michaël, Peter en Inge bereikt een kookpunt. De culinaire catastrofe is zelfs zo groot dat één bord de bedenkelijke eer krijgt van 'het minst goeie gerecht ooit in 'MasterChef''. Dixit Peter Goossens. Wie moet er na Tom en Maggie afscheid nemen van de kookpotten?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 19 maart op Play4 en GoPlay.