Paul De Grande krijgt portret van zichzelf aangeboden in 'Stukken Van Mensen'

In de zesde aflevering van 'Stukken Van Mensen' krijgen de dealers een heel bijzonder stuk voorgeschoteld. De 23-jarige Gauthier uit Zulte komt langs met een zelfgemaakt portret van de godfather van de antiek himself: Paul De Grande.

Gauthier is door 'Stukken Van Mensen' grote fan geworden van Paul en maakte daarom een groot portret van hem. De jonge kunstenaar geeft al z'n portretten een luxueuze touch door er Champagnekronen in te verwerken. Gauthier schildert niet de minsten, want Paul komt in een rijtje terecht met onder andere Marilyn Monroe en Karl Lagerfeld.

Paul is alvast enorm vereerd: 'Het streelt mijn ego als iemand zo'n schilderij maakt van mij.' En als hij plaatsneemt naast het schilderij, met de sigaar in de mond, is de gelijkenis treffend. 'Hij lijkt er echt op, het is net echt!', aldus Frank. Of Paul zijn portret ook zelf mee naar huis mag nemen, zal nog moeten blijken tijdens de onderhandelingen.

Gauthier is niet de enige jonge verkoper die langskomt met een uniek stuk, ook de 17-jarige Xenne uit Linter komt aankloppen bij het Art Center Hugo Voeten. Hij heeft een ​ gesigneerd truitje meegenomen van Michael Jordan. Maar de dealers moeten op hun hoede zijn, want voor dit object ligt er een bekende geheime koper op de loer. Wie wordt er op de bank gezet, en wie krijgt de kans om een driepunter te scoren?

'Stukken Van Mensen', zaterdag 16 november om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.