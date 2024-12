Paul De Grande biedt €40.000 voor bronzen opgeblazen krokodil

'Stukken Van Mensen' heeft al enkele keren bewezen dat The Sky wel degelijk the limit is, en in aflevering negen wordt dat wel heel letterlijk genomen.

Jori Martens, bekend van het Play4-programma 'The Sky is the Limit', komt langs met een zeer bijzonder object. Hij heeft een bronzen sculptuur meegebracht van de Nederlandse kunstenaar Joseph Klibansky. 'Het is een dikke krokodil die met zijn pootjes niet meer op de grond kan', vertelt Jori. 'Klibansky is internationaal aan het boomen, dus ik zou er toch €40.000 à €45.000 voor willen.'

Paul De Grande durft al eens ver gaan tijdens zijn onderhandelingen, en dat is ook deze keer het geval. 'Ik ga het proberen kopen als een investering. Ik heb er eigenlijk geen klanten voor, maar het trekt me wel aan. Zoiets komt niet zo snel op de markt'. Zijn openingsbod van €20.000 laat Jori koud, maar al snel klimt Paul richting de €40.000. De beddenverkoper is nog niet helemaal overtuigd, al moet hij wel toegeven dat hij al dichter in de buurt komt. Wie er uiteindelijk naar huis gaat met de opgeblazen krokodil op de achterbank, is nog een raadsel.

