Pasta carbonara zorgt voor eerste schifting in Celebrity 'MasterChef Vlaanderen'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

'Celebrity MasterChef Vlaanderen' heeft haar eerste kookpunt al bereikt. De gerechten van Liesa, Gunter, Kawtar en Fatma vielen niet in de smaak bij de jury. In de tweede aflevering moeten ze dan ook meteen aan de bak in de eliminatieproef.

De chefs krijgen 30 minuten de tijd om een authentieke pasta carbonara te maken met de eenvoudige topingrediënten guanciale, pecorino romano, eieren, peper en natuurlijk ook pasta. Het stressniveau van Fatma schiet meteen de lucht in: 'Ik heb dat nog nooit gemaakt of gegeten. Dat is met varkensvlees en een rauw ei, dat is voor mij de gruwel.' Ook Kawtar heeft blijkbaar geen kaas gegeten van carbonara en bij Gunter zorgt de proef toch voor wat kortsluiting: 'Mijn grote moeilijkheid is dat ik niet kan werken zonder recept.' Wie valt als eerste af?

Na de eliminatieproef staat er nog een MasterClass op het menu. Pastaqueen Bruna Bonaca probeert haar passie voor pasta over te brengen op de kandidaten, maar kunnen ze haar ook imponeren met hun gerechten? 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', vanaf woensdag 6 maart om 21.15 uur op GoPlay en Play4.