Oya lélé klonk nog nooit zo sexy! Laura Tesoro verrast K3 in 'Liefde voor Muziek'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Vanavond leunen de dames van K3 achterover in de zetel en laten ze zich verrassen door hun muzikale collega's in 'Liefde voor Muziek'. Van 'Oya Lélé' en '10.000 Luchtballonnen' tot 'Oma's Aan De Top' en 'Waterval': de artiesten grasduinden in hun uitgebreide muziekrepertoire van meezingkleppers.

Laura Tesoro groeide op met de muziek van K3 en kent hun oeuvre dan ook als geen ander. Ze gaf haar favoriete K3-nummer een sexy make-over. 'Het sensuele kantje dat je bij ons misschien een beetje kan zien, ligt er hier gewoon dik op', weet Hanne. 'Ik dacht: ik doe het gewoon iets minder stiekem', lacht Laura.



'Liefde voor Muziek', dinsdag 9 april om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.