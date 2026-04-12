Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 13 april 2026 – aflevering 8549
John probeert een nieuwe start te maken na het vertrek van Irene. Hij nodigt zijn vrienden uit voor een diner en gedraagt zich opvallend opgewekt. Bree voelt zich eenzaam sinds haar breuk met Remi. Sonny probeert haar te steunen.
Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 8550
Harper en Tane ervaren steeds meer ongemak nu ze samenleven als ex-partners. John worstelt met diepe eenzaamheid na het vertrek van Irene. Justin en Leah merken dit op en willen hem steunen, maar John reageert gepikeerd en voelt zich vernederd.
Woensdag 15 april 2026 – aflevering 8551
Harper overweegt om te verhuizen, maar na Tane met Archie bezig te hebben gezien stelt ze voor dat ze allebei anderen mogen daten. Levi en Mackenzie maken plannen om haar moeder te bezoeken. Bree en Jo krijgen af te rekenen met een agressieve patiënt.
Donderdag 16 april 2026 – aflevering 8552
Bree ondergaat een spoedoperatie na het incident met Bart. Cash wordt opgeroepen om hem te zoeken en te arresteren. Intussen hoort ook Remi wat er gebeurd is, maar Bree wil hem niet zien. Wanneer Bart gevonden wordt, kan hij zich niets meer herinneren.
Vrijdag 17 april 2026 – aflevering 8553
Levi slaagt er eindelijk in om Bree te stabiliseren. Eden brengt haar een bezoek en brengt vervolgens Remi op de hoogte over haar toestand. Justin nodigt Alf en John uit voor een spelletje poker. David hoort over hun plannen en nodigt zichzelf uit.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Meest recente
- Janine Abbring presenteert slotseizoen 'VPRO Zomergasten'
- EO-kinderserie 'Oorlog-stories' vertelt het verhaal over Adriaan en het geheim van zijn vader
- WNL-presentator Frank van Leeuwen wint 27ste seizoen van 'De Slimste Mens': 'Als een idioot voorbereid'
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'So You Think You Can Dance'?
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- Wietze de Jager en Chris Bergström hoor je deze zomer op 100% NL
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit De Werf in Enkhuizen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Gesprek met Rinus Gerritsen en Nico Dijkshoorn in 'FM op 5'
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
Dit zie je deze week in 'Hacked' op Streamz
Ezra brengt zijn 94-jarige steunpilaar mee op het podium in 'SYTYCD'
Matteo Simoni te gast in eerste 'A-typisch' op Streamz
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen
'Klopjacht' is terug!
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal'
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'?
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty
Kijk naar 'The Lady' op Streamz
Cuteness overload in 'The Voice van Vlaanderen'
Nicoline Dossche duikt op in 'Familie'
Dit is de eerste afvaller van 'De Mol'
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
De allerlaatste auditiedag is aangebroken. De plaatsen voor de Callback zijn schaars, de Golden Tickets nog schaarser. Onder anderen een dansende advocaat, een dokter en een klassieke ballerina wagen hun kans.
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.