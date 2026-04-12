Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 13 april 2026 – aflevering 8549

John probeert een nieuwe start te maken na het vertrek van Irene. Hij nodigt zijn vrienden uit voor een diner en gedraagt zich opvallend opgewekt. Bree voelt zich eenzaam sinds haar breuk met Remi. Sonny probeert haar te steunen.

Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 8550

Harper en Tane ervaren steeds meer ongemak nu ze samenleven als ex-partners. John worstelt met diepe eenzaamheid na het vertrek van Irene. Justin en Leah merken dit op en willen hem steunen, maar John reageert gepikeerd en voelt zich vernederd.

Woensdag 15 april 2026 – aflevering 8551

Harper overweegt om te verhuizen, maar na Tane met Archie bezig te hebben gezien stelt ze voor dat ze allebei anderen mogen daten. Levi en Mackenzie maken plannen om haar moeder te bezoeken. Bree en Jo krijgen af te rekenen met een agressieve patiënt.

Donderdag 16 april 2026 – aflevering 8552

Bree ondergaat een spoedoperatie na het incident met Bart. Cash wordt opgeroepen om hem te zoeken en te arresteren. Intussen hoort ook Remi wat er gebeurd is, maar Bree wil hem niet zien. Wanneer Bart gevonden wordt, kan hij zich niets meer herinneren.

Vrijdag 17 april 2026 – aflevering 8553

Levi slaagt er eindelijk in om Bree te stabiliseren. Eden brengt haar een bezoek en brengt vervolgens Remi op de hoogte over haar toestand. Justin nodigt Alf en John uit voor een spelletje poker. David hoort over hun plannen en nodigt zichzelf uit.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

