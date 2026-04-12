Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Laura Tesoro in tranen tijdens eerste Big Battles in 'The Voice': 'Dit is het ergste aan mijn job'
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 12 april 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 13 april 2026 – aflevering 8549
John probeert een nieuwe start te maken na het vertrek van Irene. Hij nodigt zijn vrienden uit voor een diner en gedraagt zich opvallend opgewekt. Bree voelt zich eenzaam sinds haar breuk met Remi. Sonny probeert haar te steunen.


Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 8550
Harper en Tane ervaren steeds meer ongemak nu ze samenleven als ex-partners. John worstelt met diepe eenzaamheid na het vertrek van Irene. Justin en Leah merken dit op en willen hem steunen, maar John reageert gepikeerd en voelt zich vernederd.

Woensdag 15 april 2026 – aflevering 8551
Harper overweegt om te verhuizen, maar na Tane met Archie bezig te hebben gezien stelt ze voor dat ze allebei anderen mogen daten. Levi en Mackenzie maken plannen om haar moeder te bezoeken. Bree en Jo krijgen af te rekenen met een agressieve patiënt.

Donderdag 16 april 2026 – aflevering 8552
Bree ondergaat een spoedoperatie na het incident met Bart. Cash wordt opgeroepen om hem te zoeken en te arresteren. Intussen hoort ook Remi wat er gebeurd is, maar Bree wil hem niet zien. Wanneer Bart gevonden wordt, kan hij zich niets meer herinneren.

Vrijdag 17 april 2026 – aflevering 8553
Levi slaagt er eindelijk in om Bree te stabiliseren. Eden brengt haar een bezoek en brengt vervolgens Remi op de hoogte over haar toestand. Justin nodigt Alf en John uit voor een spelletje poker. David hoort over hun plannen en nodigt zichzelf uit.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Iedereen is verrast door Johns plotselinge grootmoedigheid en vriendelijkheid. Lacey wijst haar vader af. David besluit het feest toch maar af te blazen.
Zootropolis 2 (Blu-ray)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Flikken Rotterdam - Seizoen 8 (DVD)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM 2
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' - Ezra (VTM)

De allerlaatste auditiedag is aangebroken. De plaatsen voor de Callback zijn schaars, de Golden Tickets nog schaarser. Onder anderen een dansende advocaat, een dokter en een klassieke ballerina wagen hun kans.

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:50
    Sporza: Marathon
    12:30
    Sporza: rally
  • 11:00
    Lentebeelden
    12:55
    Sporza: Parijs - Roubaix
  • 11:05
    Ridder Muis
    11:15
    Edmond & Lucy
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Boer Coppens
  • 10:30
    Geen uitzending
    12:45
    Achter gesloten deuren
  • 09:35
    Geen uitzending
    12:10
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:25
    Baywatch Hawaii
  • 08:20
    Geen uitzending
    15:50
    9-1-1
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 10:40
    De Smaaktoerist
    11:15
    Peppe's Sicilië
  • 10:50
    FBI
    12:30
    CSI: Miami
  • 10:40
    Borderforce USA: The Bridges
    11:35
    Geen uitzending
  • 11:05
    Toasted on wheels!
    11:30
    Sarah's Sweet Table
  • 09:55
    The Crossbow Cannibal
    11:35
    Aurora Teagarden Mysteries: How to Con a Con
  • 10:46
    Z-Weekoverzicht
    11:20
    Trends Talk
  • 11:11
    Zo doe je het!
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:00
    Meat Timon
    11:35
    Becoming Meewis
  • 10:50
    The Madame Blanc Mysteries
    11:45
    McDonald and Dodds
  • 10:55
    Cougar Town
    13:35
    NCIS: Los Angeles
  • 09:45
    NOS Studio Sport Live
    18:20
    NOS Studio Sport
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    11:31
    EO Metterdaad
  • 11:10
    Herrie op zolder
    11:25
    Machtige Mike
Verwante artikels