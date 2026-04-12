Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Gebakken kippenbillen met knolselderpuree en witloofsla
Op het vel gebakken kip met picklessaus, stoemp van knolselder en witloofsla.
Dinsdag: Udonnoedels met misobouillon, gehakt en paksoi
Dikke tarwenoedels met een licht pikante bouillon op basis van melk en miso, gebakken gehakt, gestoofde paksoi en een gekookt ei.
Woensdag: Vichyssoise van postelein en crackers met cottage cheese en gerookte haring
Koude aardappelsoep met postelein, en knäckebröd met cottagecheese, mierikswortel en gerookte haring.
Donderdag: Chocoladebiscuit met mascarponemousse en amarenakersen
Een biscuit in drie lagen met slagroom, amarenakersen en chocoladeschilfers.
Vrijdag: Rosbief met bearnaisesaus, asperges en gebakken aardappelen
Gebakken rundsgebraad met verse bearnaisesaus, vleesjus, asperges, gebakken aardappelen en kropsla.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Kijktip van de dag
De allerlaatste auditiedag is aangebroken. De plaatsen voor de Callback zijn schaars, de Golden Tickets nog schaarser. Onder anderen een dansende advocaat, een dokter en een klassieke ballerina wagen hun kans.
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.