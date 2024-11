'Over De Oceaan'-bemanning probeert zondag het voorzeil te redden

Met nog amper 200 kilometer te gaan, breekt er toch nog even paniek uit aan boord van de Initials BB. De touwen van het voorzeil, of de genua, zijn in elkaar verstrengeld geraakt waardoor er plots een hard geklepper weerklinkt aan boord.

'De sfeer sloeg plots om', vertelt Celine. 'We hoorden meteen aan Sigrid dat er iets niet juist zat.'

'Ik heb drie sterke personen nodig. Doe handschoenen en je reddingsvest aan!', beveelt de bezorgde kapitein Sigrid. Aangezien de touwen allemaal in elkaar zijn gedraaid, moeten ze de genua met mankracht naar beneden trekken. Steven Van Gucht is er alvast niet helemaal gerust in: 'We kregen de instructies om het voorzeil naar beneden te trekken. Het was even een heel spannend moment. Het voelde alsof je elke moment overboord kon slaan.' En ook Kat zag er de gevaren van in: 'Toen heb ik beseft hoe gevaarlijk het is. Als je geraakt wordt door zo'n touw, is het gedaan met u.' Nu is het afwachten of de genua nog in tact zal zijn als ze het zeil naar beneden hebben kunnen krijgen. De kans is reëel dat de Initials BB de laatste 200 kilometer zonder voorzeil zal moeten afleggen.

