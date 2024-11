Orka's scheren langs de Initials BB in 'Over De Oceaan': 'Ze zwemmen onder onze boot!'

Met 1.500 mijl achter het kielzog en nog 1.500 mijl voor de boeg, zit de bemanning van Over De Oceaan exact halfweg op hun overtocht. Kapitein Sigrid vindt het dan ook tijd om samen het glas te heffen op de veilige reis die ze tot nu toe hebben afgelegd.

Maar ook de natuur heeft iets heel bijzonders in petto voor de crew. Want wanneer Willem opnieuw denkt een walvis te zien, is iedereen heel enthousiast. Maar wanneer de dieren dichterbij komen en geen walvissen maar orka’s blijken te zijn, slaat het enthousiasme bij enkele opvarenden snel om in bezorgdheid. Zeker als de beesten rakelings onder en naast hun boot zwemmen.

Nog voor het vertrek uitte onder andere Kat Kerkhofs haar bezorgdheid rond de Killer Whales. Sinds 2020 komen incidenten met orka's op zee wel vaker in het nieuws, dus voor enkele bemanningsleden was het dan ook schrikken toen de dieren tijdens hun overtocht kwamen bovendrijven. Zeker omdat ze een half uur ervoor nog in zee waren gesprongen voor een frisse duik. Het blijft natuurlijk bijzonder zeldzaam om orka's te spotten in het wild, en dat beseft de crew maar al te goed. 'Ook al was ik misschien een beetje bang, het was super machtig om die beesten te zien', zegt Kat. En ook Riadh was onder de indruk: 'Het is om emotioneel van te worden. Dit gaan we nooit meer meemaken.'

