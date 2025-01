Opmerkelijk moment in 'Huizenjagers': 'Ik ben de sleutel vergeten!'

Een verrassend moment in het 'Huizenjagers'-busje als drie kersverse makelaars onderweg zijn naar het eerste huis van de week.

De sfeer is uitstekend in de bus, tot er plots lichte paniek ontstaat bij huizenjager Robin: 'Ik ben de sleutel van het huis vergeten', beseft hij plots.

Als de potentiële kopers al staan te wachten aan het huis, schakelt Robin nog een hulplijn in om de sleutel tóch nog in handen te krijgen.

De makelaars

​Dari, een 31-jarige vastgoedmakelaar, is een vrolijke en gedreven man die zijn carrière in de vastgoedwereld met zelfvertrouwen voortzet. Hoewel zijn droom eerst bij de politie lag, heeft hij zijn plek gevonden in de vastgoedsector. Zijn competitieve zelve zal er alles aan doen om de 'Huizenjagers'-trofee binnen te halen.

Sophie, 46 jaar en werkzaam bij Viva Vastgoed, heeft inmiddels haar derde carrière in vastgoed opgebouwd. Met meer dan 10 jaar ervaring als zelfstandig makelaar weet ze als geen ander hoe ze klanten moet overtuigen en inpakken. Sophie staat bekend om haar informele aanpak en is zeker niet van plan zich afzijdig te houden in het busje.

Robin is met z'n 24 lentes de jongste van het trio. Hij is een geboren verkoper met een frisse kijk op de vastgoedmarkt. Hoewel hij zich als underdog beschouwt tegenover zijn meer ervaren tegenstanders, is hij vastbesloten om één of meerdere biedingen binnen te halen. Maar daarvoor moet je dus best wel een sleutel op zak hebben.

De kandidaat-kopers ​

​Junus en Michaela: Dit gepassioneerde vechterskoppel zoekt een woning waar ze hun gevechtsport ongestoord kunnen voortzetten. Hun budget van €400.000 moet hen naar een rustige en groene omgeving leiden, liefst met een tuin en een ruimte die makkelijk om te bouwen is tot hun eigen trainingsruimte.

Jasper en Lore: Dit koppel heeft een jonge zoon en is op zoek naar een ruime woning met moderne faciliteiten. Met een budget van €800.000 willen ze een open bebouwing met veel lichtinval, vier slaapkamers en vloerverwarming. Ze zoeken vooral rust, weg van lawaai en drukte.

An en Terence: Omdat hun huidige woning te veel trappen heeft, is An en Terence’s zoektocht gericht op een instapklare woning zonder trappen. Ze hebben een budget van €500.000 en willen een woning met veel licht, een tuin en een energiezuinig karakter.

Deborah en Dieter: Dit stel zoekt een upgrade van hun huidige woning en heeft daarvoor een budget tussen de €650.000 en €700.000. Ze zijn op zoek naar een open bebouwing met veel ruimte en een grote tuin, gelegen in een rustige, landelijke omgeving.

'Huizenjagers Brabantse Kouters', van maandag tot donderdag op Play4 en GoPlay.